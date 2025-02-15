快訊

超市買百元盒裝蛋竟「孵出8隻黃毛小雞」 破蛋過程網驚：不敢再吃蛋

影／謝謝你！新光三越氣爆無名英雄…男載澳門2歲女童一路違規飆急診

大S追思會落幕！小S心痛發文「代表徐家致謝」

川普擬對半導體課關稅 美媒：AI競爭恐功敗垂成

中央社／ 舊金山14日專電
美媒指出若美國總統川普對台灣晶片徵收關稅，將不利美國AI競爭。聯合報系資料照
美媒指出若美國總統川普對台灣晶片徵收關稅，將不利美國AI競爭。聯合報系資料照

美國總統川普可能對台灣晶片徵收關稅，道瓊旗下的「巴隆周刊」今天指出，這項措施不利美國AI競爭，恐導致美國企業與軟銀集團合資的Stargate計畫資金受限，以徵收50%關稅來評估，計畫成本恐增加1000億美元。

「巴隆周刊」（Barron's）今天指出，美國在與中國的人工智慧（AI）競賽中目前處於優勢，但川普政府可能的關稅措施將是重大威脅，讓即將到手的勝利變成失敗。

報導提到，川普（Donald Trump）13日宣布計畫、指示將研究對等關稅，雖然尚未提出具體細節，讓投資人暫時鬆了口氣，但晶片關稅威脅依然存在。

報導說，表面來看，提高關稅似乎可以激勵國內晶片製造，但現實情況是，未來幾年內，半導體生產並無法轉移到美國。打造晶圓廠大約需要4年，成本高達100億至200億美元，且資金並非唯一的關鍵因素，半導體製造技術的專業知識同樣不可或缺。

台積電在亞利桑那州的晶圓廠能夠實現，歸功於台積電派遣台灣工程師赴美協助。

報導並指出，關稅措施恐將削減用於美國AI基礎設施項目的資金。

川普上任後不久便與OpenAI、軟銀集團、甲骨文（Oracle）等企業共同宣布Stargate計劃，預計未來4年投入5000億美元（約新台幣16.3兆元），在美國打造AI基礎設施。

瑞士銀行集團（UBS）估計，該計畫的數據中心支出，40%將用於AI伺服器機櫃，也就是2000億美元；若對半導體產品加徵50%的關稅，將使成本增加1000億美元。

另外，「巴隆周刊」也引述彭博新聞（Bloomberg）報導指出，應川普政府官員要求，台積電正考慮取得英特爾（Intel）晶圓廠控股權，談判目前仍處於非常初期階段。

研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析師瑞斯岡（Stacy Rasgon）則指出，美國要推動本土製造，最理想的結果是讓台積電在美國擴大產能，而非依賴晶片製造能力落後台灣的英特爾。

川普 關稅

延伸閱讀

搭上川普2.0列車 永豐 ETF00858受益人數飆升

川普「MAGA」美經濟看旺 國泰投信：善用多重平衡型基金布局

因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊

川普下令不用紙吸管 CNN：環保人士部分認同

相關新聞

避開愚人節！川普：汽車關稅擬4月2日實施

美國總統川普上任後持續發表以「美國優先」的新關稅政策，他14日表示，最快會在4月2日針對汽車徵收關稅，但未提要課多少或針...

川普擬對半導體課關稅 美媒：AI競爭恐功敗垂成

美國總統川普可能對台灣晶片徵收關稅，道瓊旗下的「巴隆周刊」今天指出，這項措施不利美國AI競爭，恐導致美國企業與軟銀集團合...

川普關稅大刀砍向汽車 擬4月2日實施

美國總統川普今天繼續發出關稅威脅，稱最快會在4月2日針對汽車徵收關稅；他的內閣成員也將在4月1日之前提交報告，概述一系列...

川普祭對等關稅 一圖看各國平均進口關稅、美前10大貿易逆差國

美國總統川普13日宣布「對等關稅」計畫，並簽署備忘錄，要求相關部門研擬計畫，預計最快4月上路。川普說，任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。

川普：「對等關稅」納五種樣態 最快4月上路

美國總統川普十三日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，納入五種樣態，預計最快四月上路。此外，川...

川普對等關稅最快4月上路 市場解讀還有迴旋與談判餘地

美國總統川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，最快今年4月上路。雖未指明國家，但可能廣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。