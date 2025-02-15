川普宣布「對等關稅」 CNN：措辭含糊的備忘錄

經濟日報／ 編譯季晶晶湯淑君吳孟真／綜合外電
美國總統川普（左）十三日在白宮橢圓形辦公室簽行政命令，並由商務部長盧特尼克（右）陪同。（歐新社）
美國總統川普（左）十三日在白宮橢圓形辦公室簽行政命令，並由商務部長盧特尼克（右）陪同。（歐新社）

川普最新的「對等關稅」看似雷厲風行，但CNN將其評論為一份措辭含糊的備忘錄，幾無具體細節，也沒有實施時間表，至少目前來看「都在吠，但沒咬下去」。

根據CNN，川普的備忘錄僅下令政府機構「勤奮工作，決定對各貿易夥伴的對等關稅，反擊非對等安排」。但這將如何、或能否說服各國購買更多美國商品，或赴美設立更多工廠，還不清楚。

川普上周揚言對加、墨進口貨品課徵25%關稅，且很快將對其他國家比照辦理，本周又宣布對進口鋼、鋁課徵關稅。2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼批評川普的新關稅政策為：小、醜、蠢。

克魯曼表示，加徵鋼、鋁關稅必然導致一些產業成本大增，但鋼鋁進口占美國進口總額比率甚微，對這些金屬課稅可能造成的通膨效應，仍遠低於對進口貨品全面課稅25%。把關稅當作經濟政策，愚蠢至極。鋼和鋁都是用來生產其他產品的中間財，特別是汽車和飛機。對這些材料加徵關稅，勢必加重美國其他產品的成本。

川普 關稅

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