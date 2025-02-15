川普宣布「對等關稅」 印度、歐盟、日、韓 急忙因應

美國總統川普13日簽下研究對外國課對等關稅的備忘錄，包括印度等主要貿易夥伴都正設法因應。川普同日在白宮和來訪的印度總理莫迪會談後說，印度將大買美國的石油與天然氣；另自今年起，美國對印軍售將增加數十億美元。

在「川莫會」後共同記者會，川普說莫迪承諾將降低對美關稅，兩人也同意對美印貿易逆差展開談判；兩人也達成共識，讓美國恢復為印度主要的油、氣供應國；印度也研擬修法讓美國核能技術進入印度市場。莫迪則說印美已設定使雙邊貿易額在2030年前加倍，達到5,000億美元的目標，並將致力盡快締結互利的雙邊貿易協定。

歐盟執委會主席范德賴恩14日說，歐盟準備和美國找出互利的解決方案。歐盟同日聲明，對等關稅沒正當性，若歐盟輸美商品被課關稅因此增加，布魯塞爾將堅定並立即回應。

亞洲其他國家同樣不敢懈怠，日本內閣官房長官林芳正14日說，川普做出前述宣布後，就和美方展開溝通；日方將徹底並詳細調查造成的影響，以及對等關稅的具體內容，以做出適當應對。日本經濟產業大臣武藤容治同日也在內閣會議後說，在與美國政府溝通時，將以有助日本國家利益形式強化並發展日美經濟關係。

兼任南韓企畫財政部長的代理總理崔相穆說，韓方將充分檢視非關稅貿易障礙及其他弱點，包括增值稅和數位服務稅在內的非關稅貿易障礙。他研判由於韓美間有自貿協定，兩國間關稅稅率較低，對等關稅對南韓帶來的影響「不會很大」。