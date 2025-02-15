川普對等關稅最快4月上路 市場解讀還有迴旋與談判餘地

美國總統川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）的計畫，最快今年4月上路。雖未指明國家，但可能廣泛涵蓋各國。由於川普僅公布對等關稅的「計畫」，且未即刻實施，市場解讀這代表還有迴旋與談判餘地，美股四大指數當日皆收紅盤。

川普13日簽署備忘錄，要求相關部門研擬對等關稅計畫；備忘錄指出，美國長年遭到貿易夥伴，包含敵人和朋友的不公平對待。川普指出，任何國家徵收美國多少關稅，美國就向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。

商務部長提名人盧特尼克表示，預定4月完成相關規畫，4月1日就會把計畫交到川普手上，如果川普想要，4月2日就能上路。

每日郵報稱，這是美國自1890年由前總統麥金利宣布向所有進口製造商品徵收50%關稅以來，美國最廣泛的關稅政策。

此外，川普重申，若金磚國家（BRICS）想挑戰美元，恐面對100%的關稅。路透報導，巴西匿名官員透露，今年輪值主席國的巴西，將不會推動金磚國家共同貨幣，但今年議程將為金磚國在全球貿易減少對美元依賴鋪路。包括印度、巴西、歐盟、日本、南韓、越南與台灣等多國，對美都有關稅差距、貿易順差與出口品項集中等情況。

白宮官員在記者會前背景說明指出，各國都有機會就即將提高的關稅進行協商。

川普不立即付諸實施對等關稅的決定，被視為開啟談判的訊號而非落實到底的決心。川普此前對墨西哥、加拿大和哥倫比亞也使出同樣招數：在對方讓步後便暫時收手。美股13日一路走高，美元指數走低，金融市場似已閃現「川普疲乏」現象，衝擊做多美元這項熱門投資題材。

Interactive Brokers的托瑞斯表示：「川普尋求對那些向美國徵稅的國家實施對等關稅，來創造公平的全球競爭環境」，「但投資者開始意識到，由於這些言論愈來愈像是談判策略，很多可能難以取得成果」。

川普重申，只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅。根據美聯社分析，川普的關稅政策很有可能最後轉嫁到美國消費者和企業身上。川普則說，物價短期可能會上漲，最終會維持原價或降低，但將為美國創造大量工作機會，政策有利於保護農民和製造商，廠商會因為高關稅轉進美國生產。

根據備忘錄內容，對等關稅實施對象行為包括：向美國產品徵收關稅、對美國企業、勞工和消費者等施加增值稅、對美國實施非關稅障礙，施行讓匯率與市場價值發生偏差的政策、降低美國企業和勞工競爭力，及其他由相關部門判定對美不公平的行為。

紐約時報指出，川普政府將與依賴對美出口國家緊密磋商，若有國家以報復性關稅回應，恐引發貿易戰，幾乎所有國家都會受影響。