川普祭對等關稅 歐盟：已磨利貿易工具保護利益

針對川普祭出對等關稅政策，歐盟聲明強調歐盟市場是全球最開放、關稅最低者之一，將與美持續溝通，對不合理貿易壁壘也將堅定反制，執委會主席范德賴恩說「我們如今已磨利（貿易）工具來保護利益」。

美國總統川普（Donald Trump）13日宣布將對每個向美國進口商品課徵關稅的國家量身定作「對等關稅」（reciprocal tariffs），是繼11日全面對鋼鋁進口品加徵25%關稅後再次出擊。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天發聲明直指川普的對等關稅是「方向錯誤的一步」，強調歐盟對部分產品維持全球最低關稅，認為美國對歐盟產品施加關稅並不合理，這將形同對美國的公民徵稅、提高企業成本、扼止經濟成長並刺激通貨膨脹。

聲明並指歐盟與美國在內的貿易夥伴數十年來透過約束性的承諾、以法治為本的貿易體系，一起降低了全球關稅和貿易壁壘，而如今美國正在破壞這個承諾。

歐盟強調本身對超過70%的進口品提供零關稅，是世上最開放的市場之一，平均關稅率也屬全球最低層級，歐盟將持續追求市場開放。「我們相信基於透明和公平的互惠、平衡貿易夥伴關係，這是為何歐盟擁有全世界最大且成長最快的貿易協定網絡」。

聲明指出，歐盟談妥和完成的貿易協定數量比美國高出逾3倍。

聲明最後表示歐盟將堅定且立即的回應不公平的貿易障礙，包括當關稅被用來挑戰合法、不歧視的政策時。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）赴德國參加慕尼黑安全會議（MSC），藉著會見南德巴伐利亞邦總理居德（Markus Söder）的記者會場合表示，歐盟想要持續與美國好好合作，但也認為貿易戰和懲罰性關稅對任何人都沒好處。

她說，關稅將衝擊大西洋兩岸的重要供應鏈，沒有贏家，歐盟對不合理關稅將採取相應並明確的反制措施，「我們如今已磨利了（貿易）工具來保護我們的利益、企業和受雇員工」。

目前歐盟仍強調將持續與美國溝通，執委會貿易領域發言人吉爾（Olof Gill）在中午例行記者會表示，本週歐盟與美國已有政治層面的接觸，希望促成雙贏局面，但若未來情況是雙輸，歐盟也準備好保障自身利益。

今天起連3天舉行的慕尼黑安全會議，范德賴恩、美國副總統范斯（JD Vance）、中國外交部長王毅等人都將發表演說。在川普促和俄烏、廣推關稅兩大事件籠罩下，國際政治高層們除了檯面上言詞過招，許多閉門的雙邊會談也將熱烈進行。