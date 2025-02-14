放羊孩子被看破？美元創2個月新低 川普關稅讓市場閃現1現象

隨著美國總統川普主要把新關稅當成談判籌碼的猜測不斷升溫，金融市場已閃現「川普疲乏」現象，衝擊做多美元這項熱門投資題材。

在川普下令美國政府評估祭出對等關稅以讓貿易關係再平衡後，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數14日盤中跌至106.831，是近兩個月來最低。美國政府可能耗時數周或數月才會完成對等關稅評估已加深一種看法，即祭出對等關稅較像是敲定較佳協議的策略，而非最終真的會課稅，美國通膨升溫可能性隨之下降。

Saxo Market駐新加坡首席投資策略師查納娜（Charu Chanana）說：「美元題材才剛開始平倉，關稅威脅和美國例外論持續推升美元，但目前看來開徵關稅顯然會是有目標的行動而非一視同仁，背後動機涉及國安與貿易公平。」

隨著投資人減少押注川普決意提高全球關稅，美元指數已從本月高點下跌約2.8%。美元對十國集團（G10）其他成員國貨幣本月以來全面走貶，對加幣和澳幣等商品貨幣的貶幅名列前茅。

美國延後調升關稅也影響其他市場，推升全球股市及新興市場資產。香港恒生中國企業指數14日收盤勁揚逾4%，累計已從1月低點大漲逾兩成。成分股為中國大陸掛牌上市股票的滬深300指數14日收漲近0.9%，上月觸底以來已漲5.8%。