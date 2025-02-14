快訊

因應川普2.0 賴總統推3大工作：編特別預算讓國防預算達GDP3%

大AI時代的楓葉國：加拿大強化「原住民AI競爭力」

噁！板橋運動中心有「大便魔人」 場館開出10張貴賓券懸賞中

川普祭對等關稅 專家：不排除新一波生產版圖轉移

中央社／ 台北14日電

美國總統川普祭出「對等關稅」，專家分析，若繼續發展下去，可能有些國家受影響程度較高，越南、泰國、印度都被外界點名，不排除再造成新一波生產版圖轉移。以PCB為例，對台灣出口影響輕微，但若終端產品關稅提高，要擔憂波及消費需求，或供應商被要求分攤成本。

川普（Donald Trump）今天公布課徵對等關稅的藍圖，對象為台灣等任何向美國進口商品課徵關稅的國家。

路透社引述外資研究報告指出，亞洲對美國出口關稅稅率相對較高的中國大陸、印度和泰國等新興經濟體，將面臨更高的風險，已與美國簽訂自貿協定的新加坡、南韓等經濟體，所面臨風險則相對較低。

印刷電路板（PCB）為電子產品之母，因中美貿易戰影響，觀察2024年的數據，美國自台灣進口PCB的金額顯著成長，達6.1億美元，占美國總進口額的28.4%，相較於2023年的21.9%有明顯提升，突顯出台灣在美國市場的競爭優勢與穩固地位。

業界人士普遍認為，台灣進口PCB的關稅為零，因此在對等關稅議題上，對台灣PCB出口影響輕微。

但另一個層面而言，近年台灣PCB廠商採取多地生產策略，除了過去主要的生產基地中國之外，東南亞的泰國也成為新興產能的據點，業者依客戶需求，在台灣、中國、泰國各廠生產的情況普遍。業界指出，PCB不會直接出口至美國，會先交給組裝廠生產成iPhone、低軌衛星、伺服器、網通、遊戲機等終端產品。

台經院產經資料庫分析師邱昰芳對中央社記者表示，後續比較需要關心的是終端產品的關稅成本一旦提高，是否波及消費市場需求，或是品牌商要求PCB等零組件供應商共同分攤成本的壓力。

她進一步說，「終端如果受影響，上游多少都會受波及」，終端產品確實會有可能被美國課稅，但畢竟雙方品項不同，對等關稅的適用範圍為何，各界都還無法定義，影響尚難評估，要觀察是否針對全國平均關稅、特定產業或產品，以及是否納入其他經濟因素做為考量標準等。

她也提醒，「對等關稅」繼續發展下去，可能有些國家受影響程度較高，越南、泰國、印度都被外界點名，不排除再造成新一波生產版圖轉移，但川普在會見印度總理莫迪（Narendra Modi）前，拋出對等關稅議題，以關稅作為談判手段的機率很大，後續發展還有待持續觀察。

川普 關稅

延伸閱讀

法新社：一通與普亭電話 川普顛覆美對烏政策

川普宣布課對等關稅 黃國昌酸：賴政府都在協助大罷免

川普擬對台灣晶片課關稅 前國安顧問波頓：只會更糟

川普力拼「無核化」！揪普亭、習近平國防預算砍半 挺俄重返G7

相關新聞

CNN評論川普的對等關稅：「吠得很大聲」

聽美國總統川普周四高談闊論他的「對等關稅」，會以為這是一份雷厲風行的重磅指令；美國有線電視新聞網（CNN）評論，他其實只...

美國開徵對等關稅 劉大年：以完整論述主動找美國談判

美國總統川普簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵對等關稅，最快4月上路，中經院區域發展研究中心主任劉大年今...

川普祭「對等關稅」？學者：台灣應趁機降稅 殺到零都可以

美國總統川普簽署備忘錄，將對外國徵收「對等關稅」，預計4月提出清單。學者認為，相較美國之前對中國大陸、加拿大等國祭出單向...

川普簽署對等關稅計畫備忘錄 控台灣搶走晶片生意

美國總統川普13日簽署備忘錄，提出對外國徵收「對等關稅」的計畫，預計4月生效。除此之外，川普還在白宮記者會上談及多方面話題，包括指控台灣搶走美國的晶片生意，川普說：「我們有英特爾，我們有做得很好的偉大公司。這一切都被搶走了。我們想要拿回這筆生意。我們希望它回到美國。」 關於對等關稅，川普說： 「我已經決定了，為公平起見，我將徵收對等關稅，也就是說，無論各國向美國徵收多少，我們照辦。幾乎無一例外，他們收的都遠遠高於我們向他們收的，但這種日子結束了。」他也考慮把其他國家採用的增值稅制度視為關稅。

川普決定徵收「對等關稅」 最快4月上路

美國總統川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）；川普說，只要有國家向美國徵收關稅，美國也會徵收...

要求晶片移回美國 川普重提台灣搶走所有生意

美國總統川普13日表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，美國將非常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。