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美國開徵對等關稅 劉大年：以完整論述主動找美國談判

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台灣雖然在對等關稅一項被點名，但晶片關稅台灣將首當其衝。路透
台灣雖然在對等關稅一項被點名，但晶片關稅台灣將首當其衝。路透

美國總統川普簽署行政命令，對所有向美國徵收進口關稅的國家，開徵對等關稅，最快4月上路，中經院區域發展研究中心主任劉大年今日表示，台灣不能處於被動，政府應主動找美國談判，讓影響降到最低。

川普這次祭出對等關稅政策，將矛頭指向與美貿易順差最大，以及向美國徵收進口關稅稅率最高的國家，在對等關稅此一項目，台灣並未遭點名，被點名的國家有巴西、歐盟、印度、加拿大、法國。

劉大年指出，美國在關稅議題上有各不同的課稅名目，先前針對個別國家加徵的關稅，對加拿大、墨西哥加25％，對中國加10％，但加及墨獲得30天的緩衝，再來是對進口鋼鋁全面課徵25％關稅，3月12日生效，再來就是對各國的對等關稅。

劉大年表示，美國在冷戰時期為了預防共產主義擴大，提供自由世界發展中的國家很多優惠關稅，因為發展經濟可有效阻止共產主義蔓延，所以美國關稅一直比較低，但現在川普決定改變現況，但關稅應該從談判解決，不應該單方片面宣布，川普政府的關稅作為完全不符WTO（世界貿易組織）規則。

台灣雖然在對等關稅一項被點名，但晶片關稅台灣將首當其衝。劉大年認為，政府應該主動找美國政府談，有談有機會，日本也是主動找美國政府溝通，川普政策雖然充滿侵略性，但並非不可撼動，且台灣與美國的經貿關係確實有特殊之處，應建構完整論述，透過各種管道勇敢向美國發生，才有可能降低衝擊。

川普 關稅

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