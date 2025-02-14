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川普祭「對等關稅」？學者：台灣應趁機降稅 殺到零都可以

聯合報／ 記者陳素玲/台北即時報導
美國將開徵對等關稅，學者表示台灣與美國貿易逆差大，不如趁勢降稅，雖損失稅收，但是若是出口到美國被提高關稅，損失更大。美聯社
美國將開徵對等關稅，學者表示台灣與美國貿易逆差大，不如趁勢降稅，雖損失稅收，但是若是出口到美國被提高關稅，損失更大。美聯社

美國總統川普簽署備忘錄，將對外國徵收「對等關稅」，預計4月提出清單。學者認為，相較美國之前對中國大陸、加拿大等國祭出單向的差別關稅，對等關稅相對和緩，如果各國都降稅，對全球貿易是好事。至於台灣與美國貿易逆差大，不如趁勢降稅，雖損失稅收，但是若是出口到美國被提高關稅，損失更大。

東海大學兼任教授邱達生說，台灣進口關稅平均6.5%，但主要靠出口，可以趁機對美進口降到關稅3.3%或進一步殺到0%，反而對台灣有好處。

中央大學經濟系教授吳大任表示，美國每年出口約2兆美元，進口則是3兆美元，一年約1兆美元貿易逆差，所以很多國家出口對象都是美國，進口比較少，如果各國對美國進口降稅，對全球貿易不是壞事，因為關稅障礙愈少愈少，可以促進全球經濟。而且相較川普之前對加拿大、墨西哥加徵25%關稅，以及對中國大陸加稅10%等單向差別稅率，對等關稅相對和緩也比較好。

吳大任表示，美國平均關稅是3.3%，大部分國家都是最惠國待遇，只有少數敵對國家課比較高關稅，像中國出口到美國平均關稅高達20%。主要原因是美國占全世界消費1/3，多數國家都是生產賣到美國，如果美國採低關稅，美國消費者就可買到較便宜商品，例如美國買汽車很便宜；但美國若全面對其他國家提高關稅，就會讓美國國內物價壓力變大。

至於台灣，台灣進口關稅平均約6.5%，美國關稅則是3%左右，但美國進口到台灣的東西相對少，一年約5百多億美元，台灣出口到美國已經增加到1千多億美元，如果台灣降到與美國進口相同的3%多關稅，因此可以避免出口到美國被提高關稅，對台灣還是有利，只是會影響稅收。

他說，若是美國只用對等關稅對付台灣，還是小事，台灣比較要擔心的還是晶片，台灣一定要盡速協商或考慮降稅。

東海大學兼任教授邱達生也說，台灣進口關稅平均6.5%，美國進口關稅則是3.3%，美國不是出口競爭力強的國家，台灣反而出口是優勢，「可趁機會去談降到3.3%或更進一步殺到零，殺到零對我們有好處，反正我們是出口國，降到零，沒什麼好怕」。

他說，唯一比較有問題的是農產品目前平均進口關稅是16.6%，過去不管哪一黨執政，都沒有人敢動，因為代表很多選票，是比較要顧慮的部分，如果擔心美國廉價稻米進口，台灣可以談進口美國黃豆、小麥等自己沒有生產農產品。

邱達生表示，川普對等關稅對新興市場壓力會很大，例如印度進口關稅平均高達17%，美國進口關稅平均3.3%，如果美國也對印度賣到美國課稅17%，美國進口商就不會從印度進貨，如此新興市場就會受到比較大影響。

他說，對等關稅不是人人都可以提，必須是像美國這麼大的市場，屬於全世界主要進口國，如此提對等關稅，其他國家才會當一回事。

川普 關稅

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