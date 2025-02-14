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要求晶片移回美國 川普重提台灣搶走所有生意

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普13日表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。（路透）
美國總統川普13日表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。（路透）

美國總統川普13日表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。

川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff），預計最快4月上路。

川普日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅；川普說，美國國內的鋼鐵和鋁產業主都表達支持；川普指出，他也計畫把汽車產業和晶片企業帶回美國。

川普表示，除了有少部分的晶片在南韓製造，現在幾乎所有晶片都在台灣製造；川普表示，美國希望那些晶片公司可以到美國來生產。

川普再度表示，台灣搶走所有美國的晶片生意；川普指出，美國有英特爾（intel）和其他晶片公司，他們過去有非常好的成績，生意卻被搶走了，美國想要拿回那些生意。

川普說，美國想要晶片產業移回美國，如果不這麼做，美國將不會很開心（we’re not going to be very happy）。

川普也說，希望將藥品製造帶回美國。

川普 晶片 關稅

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