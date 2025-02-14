聽新聞
0:00 / 0:00
要求晶片移回美國 川普重提台灣搶走所有生意
美國總統川普13日表示，他計畫將晶片生意帶回美國，認為台灣搶走美國的晶片生意；川普說，如果晶片不回到美國生產，美國將非常不滿。
川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff），預計最快4月上路。
川普日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收25％的關稅；川普說，美國國內的鋼鐵和鋁產業主都表達支持；川普指出，他也計畫把汽車產業和晶片企業帶回美國。
川普表示，除了有少部分的晶片在南韓製造，現在幾乎所有晶片都在台灣製造；川普表示，美國希望那些晶片公司可以到美國來生產。
川普再度表示，台灣搶走所有美國的晶片生意；川普指出，美國有英特爾（intel）和其他晶片公司，他們過去有非常好的成績，生意卻被搶走了，美國想要拿回那些生意。
川普說，美國想要晶片產業移回美國，如果不這麼做，美國將不會很開心（we’re not going to be very happy）。
川普也說，希望將藥品製造帶回美國。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言