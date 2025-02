要求晶片移回美國 川普重提台灣搶走所有生意

美國總統川普13日表示,他計畫將晶片生意帶回美國,認為台灣搶走美國的晶片生意;川普說,如果晶片不回到美國生產,美國將非常不滿。

川普13日宣布「對等關稅」(reciprocal tariff),預計最快4月上路。

川普日前宣布針對美國進口的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅;川普說,美國國內的鋼鐵和鋁產業主都表達支持;川普指出,他也計畫把汽車產業和晶片企業帶回美國。

川普表示,除了有少部分的晶片在南韓製造,現在幾乎所有晶片都在台灣製造;川普表示,美國希望那些晶片公司可以到美國來生產。

川普再度表示,台灣搶走所有美國的晶片生意;川普指出,美國有英特爾(intel)和其他晶片公司,他們過去有非常好的成績,生意卻被搶走了,美國想要拿回那些生意。

川普說,美國想要晶片產業移回美國,如果不這麼做,美國將不會很開心(we’re not going to be very happy)。

川普也說,希望將藥品製造帶回美國。