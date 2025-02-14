川普決定徵收「對等關稅」 最快4月上路

美國總統川普13日宣布「對等關稅」（reciprocal tariff）；川普說，只要有國家向美國徵收關稅，美國也會徵收同等的關稅；商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示最快4月可以上路。

川普13日上午預告他將在下午舉行記者會宣布對等關稅的細節，不過記者會延遲多時，川普最後在社群網路「真實社群」（Truth Social）上先行公布內容。

川普表示，基於公平原則，美國將徵收對等關稅；川普指出，任何國家徵收美國多少關稅，美國就會向他們徵收多少關稅，「不多也不少」。

川普指出，美國將視實施「增值稅」（VAT System）的國家，等同於關稅；川普表示，美國也會針對施行補助的國家做出規範。

川普說，美國也將針對非關稅障礙做準備，指部分國家透過這樣方法來阻擋美國產品，甚至不讓美國企業運作；川普說，他的政府已經盤點出這些非關稅障礙的成本。

川普表示，這將對所有人都公平，沒有國家可以抱怨；川普說，如果有國家認為美國徵收的關稅太高，他們只要減少或取消對美國的關稅即可。

川普重申，只要是在美國生產製造，就不需要面對關稅。

川普表示，許多國家多年來都對美國有不公平的待遇，對等關稅的方法將為美國貿易帶來和平與繁榮。

川普說，美國過去出錢幫助過許多國家，是時候這些國家想起這件事，開始公平對待美國。

川普說，他已吩咐國務卿、商務部長、財政部長，以及美國貿易代表署（USTR）來將對等關稅放入美國的貿易之中。

盧特尼克表示，他們將在4月完成相關規畫，4月1日就會交到川普手上，如果川普想要，4月2日就可以上路。