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川習遲未通話 紐時：習要表明不懼關稅戰

聯合報／ 記者陳湘瑾、國際中心／綜合報導
白宮發言人指出，川習通話仍需安排。（路透）
白宮發言人指出，川習通話仍需安排。（路透）

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平未如外界預期在十日前通話。紐約時報指出，習近平不急於與川普熱線，試圖向川普與大陸人民表明他不會被關稅嚇到。

美中關稅戰十日開打前，川普曾一度表示將與習近平通話，但未能實現。川普三日說兩人將於未來「廿四小時內」通話，後來又改口「不急於」通話，隨後被問到他上任後兩人是否已熱線，川普又稱「有通過話」。

相比之下，習近平沒有表態，大陸外交部在十一日暗示，川普上任以來還沒有進行過這種通話。

報導認為，習近平不急於與美國接觸，想表明他不會被關稅嚇到，不想讓外界將他與加拿大總理杜魯多與墨西哥總統薛恩鮑姆相提並論。

大陸駐美大使謝鋒十一日就在美國中國總商會發表演講指出，美國以芬太尼為由，揮舞「關稅大棒」脅迫施壓，非但嚇不倒大陸，反而將破壞中美禁毒和經貿合作基礎，抬升美國家庭和企業成本，「損人害己」。

美國賓州巴克內爾大學教授朱志群認為，加墨領袖「向川普屈服，川普宣布勝利了」。他說，「習近平不會讓這種情況發生。那會讓他在國內留下非常糟糕的印象。我覺得中國的策略是耐心等待，在通話前看看川普能拿出些什麼東西來。」

朱志群分析，習近平也可能被川普與日本首相石破茂上周在華盛頓發布的聯合聲明所激怒。這一聲明反對任何改變台海現狀做法，不只是使用武力，同時也包括使用脅迫。「脅迫」的說法據認是第一次出現，指的是中國使用非軍事手段向台灣施壓，例如網路攻擊和貿易限制。

報導說，要與習近平達成任何協議，川普將面臨壓力，需要軟化對台立場，可能包含減少對台軍售，或發表聲明稱美國「反對」台獨。美國目前的說法是「不支持」台獨。另外，美國政府可能也不願在另一個要求讓步，即放鬆對大陸出口技術限制。

北京對外經濟貿易大學教授龔炯指出，在下屬「解決所有棘手問題」，以便達成協議或者發表聯合聲明之前，中方領導人通常不會與外國領導人會晤或交談。

台海 川普 習近平 關稅

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