川普發文：對等關稅上膛 會見印度總理莫迪前公布計畫

經濟日報／ 編譯葉亭均林文彬／綜合外電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普13日與印度總理莫迪會面，商討貿易和關稅等議題。另一方面，川普也在會見莫迪前正式公布課徵對等關稅的計畫，動用行政措施來落實這項第一任期提出但從未成真、影響深遠的提議。

川普13日稍早在社群媒體Truth Social發文，他預定在美東13日下午1時（台灣14日凌晨2時）在白宮開記者會，宣布對等關稅，但截稿前並沒有提供有關關稅內容、結構或生效時間等細節。

川普說：「這三周太美好了，可能是有史以來最棒，但今天會是大日子：對等關稅！！！讓美國再次偉大！！！」這篇貼文帶動美元貶幅縮小，歐元對美元貶回平盤附近，其他與美國貿易關係緊張的經濟體貨幣短線也明顯波動。

讓美國關稅稅率與其他國家看齊，將代表一些開發中國家和已開發經濟體可能面臨關稅上升衝擊。知情人士透露，對等關稅計畫可能不僅限於對齊其他國家關稅，非關稅貿易壁壘也會納入考量。這些壁壘包括美國企業繳的增值稅等稅負，以及政府提供外國企業的補貼，妨礙美國企業在外國經商的法規也算在內。

川普經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）12日表示，已啟動課徵對等關稅的工作，美國正與其他國家協商。另一方面，路透引述知情人士說法報導，川普上周曾透露考慮讓四大項目豁免對等關稅。美國眾議院議長強生受訪時也表示，相信川普正評估豁免汽車和製藥等產業。

在美國所有主要貿易夥伴中，對等關稅對印度的打擊數一數二大。世界貿易組織（WTO）數據顯示，美國貿易加權平均關稅稅率約2.2%，印度則達到12%。在川普公布對等關稅計畫同時，莫迪親自走訪華盛頓並與川普會面，尋求避開川普貿易攻勢的意味相當濃厚。

由於印度是美國第二大非法移民來源，僅次於拉美，移民也是川普和莫迪討論議題之一。新德里當局過去未嚴格遵守美國驅逐非法移民的努力，但川普就職美國總統後持續與華府聯手從美國遣返非法印度移民。印度這麼做或許是為了避免和美國爆發與哥倫比亞類似的貿易糾紛，以及保護印度技術純熟勞工合法前往美國的管道。

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