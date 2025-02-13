川普課徵鋼鋁關稅嚴重嗎？ 克魯曼3字形容：小、醜、蠢！

上周，美國總統川普信誓旦旦要對加拿大和墨西哥進口貨課徵25%關稅，而且很快就會對其他貿易夥伴比照辦理，不料他又突然把對加、墨關稅凍結30天，聲稱贏得鄰國重大讓步。本周他又宣布對進口鋼和鋁徵關稅。

首先，川普宣布徵收的鋼鋁關稅，與他上周揚言揮出的關稅大刀相比，有如小巫見大巫。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼日前撰文指出，鋼與鋁對現代經濟顯然是不可或缺的重要材料，加徵關稅勢必導致一些產業成本大增。然而，鋼、鋁進口占美國進口總額比率甚微，所以對這些金屬課25%關稅，可能造成的通膨效應仍遠低於對進口貨一律徵25%。

其次，這些關稅雖小，卻十分醜惡。

為什麼「醜」？因為以關稅懲罰沒做錯事的鄰國，根本沒道理。美國大多數的鋼鐵從盟國進口；鋁則幾乎全部從加拿大進口。加拿大為何生產這麼多的鋁？因為冶煉鋁耗電量大，而加國有便宜的水力發電可運用。這不過是善用該國天然資源罷了，怎會構成強加懲罰性關稅的理由？

而且，川普也似乎漠視美國與加拿大簽署的自由貿易協定，竟聲稱美國「補貼」加國，只因加國對美出口大於從美國進口。簡直一派胡言，也向世人展示美國有多不可信賴。

第三，把關稅當作經濟政策，愚蠢至極。

鋼與鋁都不是消費財，而是所謂「中間財」，用來生產其他產品，特別是汽車和飛機。一旦對這些材料加徵關稅，勢必連帶推升那些產品的價格，進而加重美國其他產品的製造成本，後果便是競爭力降低、減少聘僱。就算忽略利率、美元等間接影響，這些關稅幾乎確定會導致製造業工作機會不增反減。

川普為何一意孤行？

克魯曼推測，可能是他在鬧脾氣。川普或多或少明白，上周對加、墨關稅暫緩，表面上讓他宣稱「勝利」，明眼人都知道是他找下台階罷了。所以，接著宣布鋼鋁關稅，或許是他想藉此說「你以為我退讓？好，瞧瞧這招！」於是他採取外行人看來覺得很壯觀的行動，但對懂得算術的行家而言，只是小case。

另一個可能的理由，是川普不知何因對加拿大特別懷有敵意。也許是加拿大對川普2.0關稅強烈反彈，而且在美國國內掀起批評聲浪，加深他的執念。

至於川普自述的理由--雙邊貿易失衡龐大，「加拿大每年對美貿易順差2,000億美元」--則純屬虛妄。克魯曼引用美國經濟分析局（BEA）的數據指出，2024年美國對加拿大實際貿易逆差僅此數的三分之一不到。

所以說，川普國王披的新關稅衣裳既小而醜又蠢。