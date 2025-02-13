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川普14日凌晨2點召開記者會 將宣布對等關稅措施

中央社／ 華盛頓13日專電
美國總統川普。圖／美聯社
美國總統川普。圖／美聯社

美國總統川普今天貼文指出，中午1時（台灣時間凌晨2時）將召開記者會，宣布「對等關稅」計畫，強調「讓美國再次偉大」。

川普（Donald Trump）在他創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）作上述宣布。他之前表示，「對等關稅」將適用所有對美國課徵關稅的國家。

川普政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵10%關稅，已於4日生效。他原本宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。他也已宣布對所有鋼鋁製品課徵25%的關稅，將於3月12日生效。

川普 記者會 關稅

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