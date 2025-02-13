快訊

疏失釀禍？台中新光三越氣爆究責 警漏夜詢問12人送地檢

財神爺還沒降臨！ 威力彩頭獎「31連摃」獎金飆14億

經典賽／林佳緯滿貫轟抽到火力全開 中華隊模擬+熱身4連勝

關稅戰進逼 越南強調與美密切協調並對外資信心喊話

中央社／ 河內13日專電

美國大打關稅戰，越南被視為目標國家之一。越南外交部發言人范秋姮今天表示，越美一直保持密切協調；她並對外資信心喊話，將創造良好經商環境，讓企業能放心在越南做生意。

美國日前宣布將對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，還計劃在近日對各國祭出對等關稅。由於越南2024年對美國的貿易順差排名全球前5，加上被中國用來「洗產地」的疑慮揮之不去，外界認為越南恐躲不過美國的關稅大刀。

越南外交部今天舉行例行記者會，面對美國發起的關稅戰，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，基於越美之間的全面戰略夥伴關係，雙方一直保持密切協調，以維持並促進雙邊貿易的積極發展。

她並對在越南的外資信心喊話表示，越南將持續簡化各項規定，創造良好的經商環境，讓外資企業能夠放心在越南做生意。

范秋姮指出，未來越南願意本著建設性與合作精神，與美方進行交流與磋商，以分享訊息、加強相互理解，共同解決雙邊尚存的問題，這有利於雙邊經濟關係穩定且可持續發展，符合雙方利益。

范秋姮表示，越南作為一個高度開放且日益深度融入全球的經濟體，始終密切關注國際貿易的動態與發展，以便採取適當措施降低對越南經濟的影響，同時為國際貿易的良好發展做出貢獻。

她保證，越南將嚴格遵守國際機制、法律，以及對雙邊和多邊貿易所做出的承諾，並加強國際合作，以完善相關制度、提升能力，繼續推動貿易自由化，為經濟的健康成長作出貢獻。

川普 越南 關稅

延伸閱讀

川普將課對等關稅 經長：赴美團隊蒐集資訊、成立專案小組助業者因應

中美關稅大戰 一波接著一波

世豐絕妙策略 以每股51元收購凱撒衛 爭取雙贏合作

陸駐美大使謝鋒：關稅戰解決不了問題、擋不住中國發展

相關新聞

對等關稅要來了！川普發文預告「重頭戲」 再喊：讓美國再次偉大

美國總統川普在社群媒體上發文預告，美國將於今天稍晚宣布對其他國家課徵對等關稅

川普14日凌晨2點召開記者會 將宣布對等關稅措施

美國總統川普今天貼文指出，中午1時（台灣時間凌晨2時）將召開記者會，宣布「對等關稅」計畫，強調「讓美國再次偉大」

習近平不急著與川普通話 想先定調中美關係

美中關稅戰2月10日開打前，川普總統一度表示將與中國國家主席習近平通話，卻沒有實現。分析指出，習近平並不急著與川普通話，...

中美關稅大戰 一波接著一波

2月4日，美國政府以芬太尼等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅措施生效，中方立即宣布了關稅反制措施；這讓全世界開始...

不論美關稅或DeepSeek 彭博認為台積電所面臨風險可控

彭博分析師指出，儘管夾處美國關稅和DeepSeek崛起的威脅，台積電（2330）在人工智慧（AI）晶片強勁需求帶動下，加...

川普揚言課關稅 美產業專家：對科技業只有負面影響

川普揚言對台灣晶片課徵關稅，美國產業專家歐唐納爾受訪直言，全世界現在都依賴台灣半導體，且半導體製造回流美國不是一夕之間就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。