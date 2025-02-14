紐約時報：川普揮舞關稅大棒 台灣亟思應對華府變化

中央社／ 紐約13日綜合外電報導

紐約時報報導，台灣過去在華府受到跨黨派支持，被視為抗中的英勇民主夥伴，但在川普重返白宮後，新政府不再聚焦雙方共同的民主理想，台美關係變得更不確定，並以交易為導向，台灣亟思應對華府變化。

川普指責台灣在自身安全上的投入遠遠不足，並認為台灣在半導體產業上取得不公平的優勢。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）指出：「我覺得台灣自認為與美國關係良好，在國會中有許多朋友，因此能挺過這場風暴，但川普的言論讓台灣警覺到，他們其實無法預測接下來會發生什麼事。」

世界各國的政府都在適應川普的強硬作風，但對台灣而言，利害尤其重大。台灣幾乎所有主要軍事裝備都仰賴美國供應，1/4的出口直接進美國。此外，華府在國際上對台灣提供的政治支持，也是台灣抵禦中國壓力的關鍵。

即使川普最終未實施關稅，台灣仍將面臨美國的其他壓力，包括對美龐大貿易順差，根據美國數據，台灣對美貿易順差金額去年攀抵破紀錄的740億美元。而且許多華府人士認為台灣軍事支出與準備不足，儘管台灣已向美國採購數以十億計美元的軍事裝備，但交付情況嚴重延宕。

根據要求匿名的多名知情人士透露，今年1月台積電主管與川普的商務部長提名人選盧特尼克（HowardLutnick）會談。

此外，去年12月台灣官員訪美，曾向時任佛州聯邦眾議員、國安鷹派的瓦爾茲（Michael Waltz）在內的美國官員和共和黨政治人物說明台灣已經迅速加強軍事準備。

過去在美國國會中強力批評中國當局的盧比歐（Marco Rubio）如今接任國務卿，瓦爾茲則成為川普的國安顧問。兩位台灣友人任職川普政府，讓台灣官員抱持希望。

但部分在川普第一任期強力支持台灣的美國官員並未進入新政府，像是前國務卿蓬佩奧（MikePompeo）。

諮詢公司中國策略集團（China Strategies Group）現任總裁強生（Christopher K. Johnson）指出：「某些在台灣議題上的強硬鷹派被排除在外，這明顯反映出…台灣似乎押錯了一些寶。」

一些即將進入五角大廈高層的官員，主張減少美國的軍事承諾。他們認為，美國應減少對烏克蘭軍援，並要求北大西洋公約（NATO）盟國分擔更多軍費。

新任國防部副部長柯伯吉（Elbridge Colby）去年5月撰文警告，台灣不應認為自己對美國不可或缺。他指出：「保護台灣，對美國有重大的利害關係，但美國沒有台灣也能存活。」

柯伯吉和其他五角大廈官員主張，台灣應該提高軍事支出至占經濟產出至少5%，或是當前國防支出的兩倍。

紐時在報導中表示，台灣政府雖已承諾擴大軍事支出，但不少台灣專家和官員私下對5%的目標存疑。賴清德總統的政府遭在野黨主導的立法院抨擊浪費公帑，並抑制今年部分的國防預算。

與此同時，台灣對美關係也萌生無力感，包括美國嚴重延宕交付台灣已支付費用的軍備。

美國傳統基金會（Heritage Foundation）資深研究員葉望輝（Steve Yates）指出，台灣被要求提高軍費，卻遲遲未收到已採購的軍備，這的確令人不滿。他指出，美國應該先解決自身國防產業供應鏈問題，再來要求別人採買更多裝備。

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