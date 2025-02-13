對等關稅要來了！川普發文預告「重頭戲」 再喊：讓美國再次偉大
美國總統川普在社群媒體上發文預告，美國將於今天稍晚宣布對其他國家課徵對等關稅。
綜合法新社與路透社報導，川普在他創立的社群平台「真實社群」（Truth Social）以全部大寫字母發文說：「偉哉過去3週，也許是有史以來最棒的，不過今天可是重頭戲：對等關稅！！！讓美國再次偉大！！！」
川普預計今天何時公布對等關稅計畫目前不得而知，他昨天曾說可能於今天上午公布。
白宮稍早告訴記者，課徵對等關稅一事將於印度總理莫迪（Narendra Modi）訪問白宮前宣布。莫迪預計於美東時間今天下午4時（台灣時間14日凌晨3時）到訪。
川普政府目前實施的新關稅措施為對中國加徵10%關稅，已於4日生效。他原本宣布4日起對加拿大和墨西哥全面課徵25%關稅，目前暫延30天。
此外，川普10日簽署行政命令，對進口到美國的所有鋼鋁製品課徵25%新關稅。
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