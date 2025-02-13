不論美關稅或DeepSeek 彭博認為台積電所面臨風險可控
彭博分析師指出，儘管夾處美國關稅和DeepSeek崛起的威脅，台積電（2330）在人工智慧（AI）晶片強勁需求帶動下，加上先進製程技術的領先地位，有能力將額外的成本轉嫁給客戶，對市占或利潤率的減損可降至最低。
彭博分析師認為，DeepSeek 可能促進低成本大規模語言模型（LLM）更廣泛的應用，進而推動AI推論晶片的需求，而這些晶片仍得依賴台積電的製造能力。輝達（Nvidia）高階AI訓練晶片的短期訂單需求或許會遭到阻力，但台積電憑藉持續推進的3奈米量產以及穩步轉移先進製程的能力，可望長期支持目前享有債信高評級。
美國透過關稅政策推動電子產品生產回流，但台積電在美國本土擴大營運的能力有限。彭博分析師指出，建造或升級一座先進製程的晶圓廠通常需要三年以上，在調整上比標準電子產品組裝更加複雜。如果美國政府對台積電台灣製晶片實施25%或更高的關稅，原材料成本將大幅上升，可能促使製造商將組裝遷出台灣，以控制支出。
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