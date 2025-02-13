川普揚言課關稅 美產業專家：對科技業只有負面影響

川普揚言對台灣晶片課徵關稅，美國產業專家歐唐納爾受訪直言，全世界現在都依賴台灣半導體，且半導體製造回流美國不是一夕之間就能發生的事，這種課高關稅的作法似乎只會對整體科技業產生「巨大的負面影響」。

美國科技產業市場研究機構TECHnalysis Research總裁歐唐納爾（Bob O'Donnell）今天接受中央社視訊訪問，針對川普政府可能宣布課徵台灣半導體關稅的必要性。他指出，「我不認為關稅是必要的，對於可能的政策，我覺得非常令人困惑。」

歐唐納爾是美國科技產業權威分析師，他受訪表示，對美國而言，一定希望製造回流，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，大家都看到了半導體供應鏈中斷的影響，加上地緣政治風險考量，確實希望晶片供應能有不同來源，在不同地區生產。

●即便美國半導體廠全面運轉 短時間貢獻有限

「但這不是一夕之間能夠改變的事情」，歐唐納爾說，晶圓廠建造是幾百億美元的投資，並且需要多年時間才能運作，即便「晶片法」（Chips Act）已為各大半導體公司如英特爾（Intel）、三星（Samsung）、台積電提供補助，鼓勵「美國製造」，但就算這些工廠全面運轉，並盡可能提高產能，短時間對整體產業的貢獻仍相對有限。

歐唐納爾也表示，台積電已經在美國建廠並開始生產，但產能遠不及台灣的晶圓廠。

歐唐納爾指出，就現實面來看，全球對台灣半導體依賴非常大，台美半導體合作行之有年，而台灣確實能提供最先進、最高質量的半導體產品，對台灣半導體產品徵收關稅，將對所有科技相關產業造成巨大的負面影響，「我認為這是種短視的做法。」

歐唐納爾說，「這似乎反映他們（政府）對半導體產業運作方式的瞭解不夠全面。」

經常為美國科技公司高層提供研究建議的歐唐納爾點出，像蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等主要半導體企業，還有所有依賴這些晶片的企業，例如三星（Samsung）、惠普（HP）、戴爾（Dell）都會受波及，此外，關稅政策也會影響汽車產業，因為現代車輛使用了大量的晶片。

●台灣晶片市占不受關稅影響 但價格將提高

歐唐納爾認為，川普政府先前對加拿大和墨西哥進口產品徵收關稅，看起來像是談判手段，意在迫使對方讓步，因此，也許川普正在對台灣採取相同的策略。

至於全球半導體產業版圖是否會因可能的關稅政策出現變化？歐唐納爾認為不會改變太多，「來自台灣的晶片仍然會在全球市場上占據很大的比例，只是價格會變得更貴，這意味著所有依賴這些晶片的產品成本都會上升。」

歐唐納爾預期，若川普對台灣晶片徵收關稅，台美兩地企業都會受到影響外，購買產品的消費者和客戶將會承受更高的成本，「這並不是一個好的結果，所以我希望這個狀況不會真的發生，而是像我們已經看到的那樣，更像是一種談判的手段。」