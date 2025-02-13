川普半導體關稅聚焦國安 專家：非刻意針對台灣

美國總統川普擬對半導體加徵關稅，國際貿易專家裴克分析，川普政府目標是涉及國家安全的製造業回流，降低對外國供應鏈依賴，半導體成為政策焦點，但並非刻意針對台灣。

國際貿易專家裴克（Brian Peck）曾任美國貿易代表署（USTR）官員，負責智慧財產權和貿易談判，現為南加州大學（USC）法學教授、跨國法律與商業中心（CTLB）執行主任，長期關注國際貿易法、供應鏈政策與企業法規議題。

裴克今天接受中央社訪問，分析川普（DonaldTrump）政府可能針對半導體課徵關稅的議題，對美國和台灣分別會產生什麼影響。

裴克指出，雖然川普總統行事風格難以預測，但從政策方向來看，關稅措施不僅針對台灣半導體，也涵蓋其他半導體出口國，長期目標是半導體製造回流，就此看來，課徵關稅的可能性不容忽視。

裴克表示，一旦課徵關稅，短期內可見美國科技產品，特別是消費性的電子產品價格上漲，「很明顯，美國科技產業高度依賴台灣的半導體，消費者購買的許多產品都仰賴這些晶片和零組件」。

他認為，一旦課徵關稅，美國企業的生產成本上升，可能轉嫁給消費者。但長期而言，美國企業勢必尋找替代方案，可能將生產線移回美國，或轉向不受關稅影響的供應商採購，導致台灣的半導體廠商面臨銷售壓力。

裴克分析，川普政府的關稅政策不僅針對半導體，而是所有涉及國家安全的關鍵技術和產品，目標是讓製造業回流，減少對其他國家依賴，並不是刻意針對台灣，而是台灣剛好是美國科技業最主要的半導體供應商。

裴克指出，川普政府在關稅政策上，一直刻意保持某種程度的不確定性，甚至可以說是混亂，就他的觀察來看，這似乎是川普政府的談判策略之一。

例如川普政府也對加拿大和墨西哥等，和台灣一樣過去長期是美國的貿易夥伴和盟友，威脅施加關稅，結果迫使墨西哥在移民控管和打擊芬太尼走私等議題上做出讓步。

裴克表示，儘管美國政府聲稱，半導體製造業回流是主要目標，但川普是否有其他目的，以關稅作為談判籌碼，只能繼續觀察局勢發展。他推測，台灣政府或許可以在增加國防支出的議題上與美國談判。

根據裴克的分析，若美國政府對半導體課徵關稅，台積電可能面臨銷售壓力，並須適應美國供應鏈重組的變化。在此情境下，台積電或需調整其在美國的投資規模與產能規劃，以降低市場不確定性。