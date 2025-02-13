川普若對台晶片徵稅 專家：致美經濟孤立、有利中國

美國專家埃澤爾示警，如果川普對台灣晶片徵關稅，不但將導致美國經濟孤立，與全球價值鏈脫節，削弱「矽島」實力也可能使台灣倒向中國。他建議向美國政府強調台灣既有的大量投資，「這是與川普對話的最佳方式」。

美國總統川普（Donald Trump）揚言對台灣晶片徵稅，準商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）也強調推動美國本土半導體製造業，認為美國太依賴台灣。台灣經濟部次長江文若等特地前往華府會見川普團隊，為的就是擋下晶片關稅大刀。

●對台晶片課徵關稅將使美國與全球價值鏈脫節

華府智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）負責全球創新政策的副總裁埃澤爾（Stephen Ezell）接受中央社訪問表示，川普曾說可能會對台灣製造的半導體加徵高達100%的關稅，這將衝擊美國多個產業，嚴重損害蘋果公司（Apple）及輝達（Nvidia）等依賴台積電晶片的商業模式。

對台灣晶片徵關稅不只大傷矽谷AI龍頭，還將影響所有使用半導體的下游產業。埃澤爾舉例，光是汽車平均使用1500顆晶片，電動車超過3000顆。晶片關稅將衝擊汽車、消費性電子、醫療設備及航太產業等。

他說，半導體是全球經濟的關鍵組成，提高成本將推升所有相關產品的價格，使美國製造的產品變得更貴，這不僅會損害消費者的利益，還會降低美國產品競爭力。

「因此，總統川普如果真的落實（對台灣晶片徵關稅的）計畫，實際上會孤立美國經濟，使其與全球價值鏈脫節」。

●中國晶片廠反受益

美國力求維持AI霸主地位之際，埃澤爾認為，對台晶片徵收關稅，中國可能成為最大贏家。

他說，目前還不確定晶片稅率為何，假設台灣晶片稅率提高為100%，而中國晶片廠的稅率仍是25%或更低，這將使中國晶片廠相對於台灣更具競爭力，還可能促使部分業務從台灣轉向中國。

埃澤爾進一步指出，事實上，任何一個未面臨如此高關稅的晶片製造國都會受益，包括日韓。

他說，川普一向認為關稅可以促使製造業回流美國，這或許適用於家電等技術較低的產業，例如微波爐或洗衣機等家電。「但半導體是人類最複雜、最精密的產品」。打造一座新晶圓廠需要300億美元（約新台幣9859億元），規劃至少5年，建設至少要3年。

「認為川普的關稅將使製造業從台灣或其他地方大舉回流至美國，尤其是半導體產業的想法，完全是異想天開」。埃澤爾重申，這只會傷害美國消費者、全球經濟，還幫了競爭對手一把。

●強調既有大筆投資為對美最佳對話方式

關稅烏雲壓頂，台積電或台灣政府因應方面，埃澤爾建議，應向川普政府強調美國根本不需徵收這筆關稅，就已經提升本土半導體製造能量。

他說，台積電已經承諾在美國投資650億美元，在亞利桑那州成立3座晶圓廠，更別提三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）等規劃在美的投資，美國半導體產業在全球市場的市占率將在本世紀末回升至20%，這包括最高階的晶片。

此外，台灣企業對美投資早已是進行式。埃澤爾指出，台積電在美國的供應鏈已有14家化學品、氣體及零組件等供應商設廠，代表台積電已帶動台灣企業在美國進行大規模投資。川普政府的政策制定者應該聚焦這些既有的成就，而不是祭出關稅打擊。

埃澤爾也建議台灣政府向川普團隊強調，除了半導體外，台灣企業在潔淨能源、汽車零件、製藥、太陽能電池等領域也對美國大量投資。強調這些連結及投資關係，「是與川普對話的最佳方式」，凸顯各國認真看待美國製造業的競爭力。

「我們在ITIF常說『吸引力一向是比強迫更好的策略』，因此，我們需要川普政府聚焦吸引外國直接投資的策略，而不是透過這種極高的關稅來強制推動（直接投資）」。

●削弱「矽島」實力可能使台灣更靠向中國

台美關係影響方面，埃澤爾指出，資通訊產業是台灣經濟實力的關鍵，如果美國想要台灣成為強大的合作夥伴，台灣半導體及資通訊就必須強。削弱台灣這些強項，等於弱化印太重要合作夥伴的經濟和國家安全。

他說，如果這種情況發生，可能將台灣更推入中國之手。而台灣在印太的安全地位與美國的安全利益息息相關，假設台灣更靠向中國，將成為重大外交與地緣政治疑慮。

唸外交出身的埃澤爾是「服務驅動型經濟的創新：洞察、應用與實踐」及「創新經濟學：全球優勢競賽」兩書的共同作者之一。

加入ITIF前，他於2003年共同創立創新研究和諮詢公司Peer Insight，發表多篇服務業創新的研究論文，研究各國政府相關政策。他也曾在那斯達克股市（NASDAQ）的新服務開發小組工作，主導創立市場情報台及企業服務網絡。