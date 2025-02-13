不是說說而已！川普最快周三或周四宣布對等關稅 白宮也證實

美國總統川普在白宮表示，他最早將在美國時間周三稍晚 （12日晚間）或周四早上 （13日早上）簽署命令，實施對等關稅。白宮發言人稍早指，相信對等關稅會在印度總理莫迪13日到訪白宮前宣布。

路透、CNBC報導，白宮發言人李維特指出，會讓總統討論對等關稅方面的細節，這是他堅信的事情。

美國眾議院議長強生12日表示，川普正在考慮豁免對製藥和汽車產業的對等關稅。

川普曾表示，會向所有對美國進口貨加徵關稅的國家，實施對等關稅。

路透日前報導指，莫迪準備在會晤川普前，宣布削減對多個產業的關稅，避免與美國爆發貿易戰。