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川普何時宣布對等關稅？白宮：可能在周四見莫迪前
白宮周三（12日）表示，美國總統川普可能會在周四會見印度總理莫迪之前，宣布他的對等關稅計畫。
白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）被問到有關川普何時會宣布對等關稅措施時，她表示：「我相信將會在明天總理拜訪之前。」她指的是印度總理莫迪。
她還表示：「我會請總統討論對等關稅方面的細節，但這是他強烈有信念的事。」
川普周三在白宮橢圓形辦公室向記者表示，他可能會在「今天」（意指周三）或「明天早上」簽署對等關稅。
在上周日，川普曾表示計劃對「每一個」針對美國徵收進口關稅的國家，徵收對等關稅。
根據NBC新聞報導，川普在總統座機空軍一號上表示：「很簡單，如果他們向我們收錢，我們就對他們收錢。」
路透報導，美國眾議院議長強生周三表示，他認為川普正考慮對製藥和汽車產業豁免於對等關稅措施。
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