川普「對等關稅」若簽署 恐影響台灣

美國總統川普預定美東時間十二日下午二時卅分（台灣時間十三日凌晨三時卅分）簽署行政命令，可能對各國實施對等關稅。這項關稅若實施，恐影響台灣。

川普十一日在白宮被記者問到是否將在十二日公布對等關稅計畫，僅說「拭目以待」。他十二日在社群媒體發文說，利率應調降，和他計畫宣布的關稅齊頭並進。

這是白宮貿易和製造業顧問納瓦羅早在川普上次任期提出的構想。據納瓦羅先前分析，對美國而言，頭號優先開徵對等關稅的國家應是中國大陸和印度，這兩國位於「紅區」。其次是「黃區」的歐盟、泰國、台灣及越南；第三層目標則是日本與馬來西亞。

摩根大通集團指出，一些新興經濟體對美國產品課徵高關稅，稅率高於美國對這些國家的關稅稅率，像印度或泰國可能受到最大影響。

澳盛銀行研究報告指出，若美國將重點放在貿易逆差龐大的經濟體，越南可能成為優先目標。若美國針對特定產品實施關稅，亞洲在半導體、藥品和汽車領域風險最大。

歐盟的百分之十汽車關稅是美國百分之二點五客車關稅的四倍，也讓川普不滿。

川普若實施對等關稅，可能取代他在競選期間揚言對所有國家課徵百分之十至百分之廿全面性關稅構想。