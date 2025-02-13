美國準商務部長劍指歐ESG法規
美國總統川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，美國可能以「貿易工具」，報復歐洲影響美國公司的環境、社會和公司治理（ESG）法規。
彭博資訊報導，盧特尼克具體指涉歐洲的「企業永續發展盡職調查指令」（CSDDD）。根據美國參議院商務、科學和交通委員會網站所發布的文件，盧特尼克表示，CSDDD「造成美國企業的沉重負擔」，他「將酌情考慮使用商務部所有可動用的貿易工具」。
盧特尼克在1月出席聯邦參議院任命聽證會時，發表相同的言論，並表示憂心布魯塞爾制定的ESG法規對美國企業的影響程度。
根據CSDDD規定，如果發現價值鏈有ESG違規行為，企業將面臨訴訟風險。CSDDD跟多數歐盟ESG法規一樣，設計目的均為其他地區的大企業若想進軍歐洲市場，就必須遵守這些法規。
此時正值歐盟正面臨海內外的龐大壓力，呼籲重新思考其ESG規範。歐盟兩大經濟體德國和法國已正式要求歐盟官員，縮減法規適用範圍，因擔心拖累競爭力並阻礙經濟成長。
歐盟發言人表示，歐盟執委會在評估法規時，會考量到全球影響，也對討論持開放態度。
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