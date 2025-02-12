川普將祭「對等關稅」新一輪攻擊 外媒盤點目標與受衝擊國家

美國總統川普揚言將在關稅戰中開闢新的戰線，最早將在11日宣布對其他國家課徵對等關稅，稱這是「唯一公平的貿易方式」。

分析人士警告，川普的新一輪攻擊將導致對印度等新興市場經濟體的關稅全面升高，且將針對歐洲聯盟（EU）的增值稅，進而加劇與歐盟的緊張關係。

以下是法新社針對川普的對等關稅與其目標，以及可能受衝擊國家的總整理。

● 什麼是對等關稅？

關稅是對從另一國進口的商品課徵的稅金。至於對等關稅，川普在競選期間曾矢言，這是「以眼還眼、以關稅還關稅，稅率相同」的關稅。

川普9日表示，他11日或12日將針對對等關稅發布詳細公告，又說「每個國家都將是對等的」。

高盛集團（Goldman Sachs）分析師在報告中說，一種方法是將對進口商品課徵的關稅稅率，提高到與其他國家對美國產品課徵的稅率相同。

根據不同產品加徵相同的關稅，將使得美國的平均關稅稅率提高約2個百分點。為了課徵與其他國家相符的平均關稅而這麼做，將使得美國關稅稅率微幅提高。

但採取以產品為中心的做法有其複雜性。

卡托研究所（Cato Institute）普通經濟學副總裁林西康姆（Scott Lincicome）表示，華府2022年的平均關稅稅率為2.7%，相對較低，但在服飾、糖與皮卡車等「政治非常敏感」領域的關稅稅率較高。

同樣的，在計算中納入法規等非關稅壁壘，將讓情況變得更加複雜。

● 哪些國家將受影響？

摩根大通集團（JPMorgan Chase）分析師預期，對於對美國產品課徵高關稅稅率的新興市場經濟體而言，美國祭出對等關稅可能將為「全面提高關稅」開啟大門。

如果官員採用適用於所有產品的平均關稅稅率，像印度或泰國等國家可能受到影響，這些國家對進口商品課徵的平均關稅高於美國。

川普曾批評印度在貿易方面是「非常大的濫用者」，國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）本週告訴美國財經媒體CNBC，印度曾課徵高關稅，導致進口商品難以進入市場。

林西康姆警告，較貧窮的國家通常也會徵收較高的關稅，把關稅當作收入與保護的工具，因為他們沒有足夠資源祭出像監管保護主義等非關稅壁壘。

高盛估計，如果華府採取基於國家的對等關稅政策，「將不會對墨西哥、加拿大與韓國等簽署自由貿易協議的國家產生影響，從而限制整體影響」。

● 有哪些複雜情況？

目前還不清楚川普是否認為對等關稅政策，是他在競選期間提及課徵10到20%普遍性關稅的替代方案，或者這是一項單獨的政策。

高盛在報告中說，一個風險是川普政府「可能試圖平衡非關稅貿易壁壘」。尤其時在決定如何調整關稅稅率時，他可能會考慮課徵增值稅。

高盛分析師又說，這麼做將使平均有效關稅稅率再增加10個百分點。摩根大通集團（JPMorgan）說，此舉也可能是對歐盟高增值稅的回應。

● 目標是什麼？

皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute forInternational Economics）高級研究員蕭特（JeffreySchott）向法新社表示：「目標之一是把製造不確定性作為談判策略，但不確定性也是對從事商業活動課稅。」

他說，與關稅、報復和非貿易議題有關的不可預測性，都會引發對美國與外國公司形成壓力的局面。

蕭特說，對歐洲等盟友而言，美國的談判目標可能涉及「經濟與地緣政治優先事項，包括烏克蘭」。

其中可能包括為烏克蘭情勢尋找更好的解決辦法，但也包括擴大美國在液化天然氣等關鍵領域的出口。烏克蘭自2022年以來就在抵禦俄羅斯的入侵。

● 對等？

卡托研究所的林西康姆指出，美國的關稅並非世界上最低的，在富裕、工業化國家中處於中等水準。

他在最近的報告中又說：「如果川普的制度是基於平均關稅稅率，那麼『真正』的對等將是要求美國降低對數十國商品課徵的關稅稅率。」