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美擬對台灣晶片課稅！在川普當選前1個月 張忠謀早以這句話警告

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台積電創辦人張忠謀去年12月底發表同名自傳。路透
台積電創辦人張忠謀去年12月底發表同名自傳。路透

美國總統川普近日可能宣布對多國課徵對等關稅，傳台灣製造的半導體產品也在鎖定範圍。對此，南韓媒體報導，台積電創辦人張忠謀是否早預料川普回鍋白宮？在川普去年11月當選前一個月，張忠謀便直言「半導體自由貿易已死」。

每日經濟新聞（Maeil Business Newspaper）報導，素有台灣半導體之父的張忠謀，去年10月在台積電運動會上致詞警告，在半導體上，尤其是先進製程，「全球化已死、世界自由貿易也已死」。而隨著半導體從商品轉變為霸權國家之間具有地緣政治價值的戰略資產，全球最大晶圓代工公司台積電的員工應該也以公司的心態來應對變化。

在張忠謀如此警告後的一個月，川普如願贏得總統大選，並且在就任不到一個內陸續對盟友和競爭對手祭出新關稅措施，更揚言對半導體徵收關稅。

對此，台灣已經派遣經濟部次長江文若於11日率團赴華府與川普團隊溝通，盼能取得好結果。

半導體 台灣 台積電 川普 張忠謀 美國 關稅

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