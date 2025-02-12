川普宣布將實施對等關稅 南韓中小企出口恐減273億元

美國總統川普宣布將實施對等關稅措施，南韓智庫指出，相關措施若真上路，應對能力較弱的中小企業將大受衝擊，每年出口額可能減少1.2兆韓元（約新台幣272.7億元）。

南韓產業研究院研究委員金正賢（音譯）今天在中小風險企業部舉行的川普（Donald Trump）第2次任期應對及中小企業支援研討會中作上述表示。

金正賢以目前已宣布的關稅措施為基礎，假設美國將對加拿大及墨西哥製品課徵25%關稅、其他國家10%關稅，在此狀況下，南韓中小企業出口最多將比目前減少11.3%，約合1.2兆韓元。

而在對加拿大、墨西哥課徵10%關稅，中國60%，其他國家20%關稅狀況下，南韓中小企業出口金額可能進一步減少18.6%。

除了關稅直接影響外，金正賢指出，大企業出口減少，造成中小企業製造的中間材等供應鏈也會受影響，大企業生產基地轉移至美國，中小企業也不可避免遭受波及。

美國繼4日對中國祭出10%關稅後，日前又宣布對所有進口鋼、鋁課徵25%關稅，所有例外及豁免皆不適用，外界推測，關稅措施很有可能比川普第1次任期來得強硬，且連南韓等盟友都難以避免。

南韓代理總統崔相穆表示將與美國展開磋商，為國內業者爭取同等競爭條件。不過，學者認為，南韓這次談判可能沒有川普第1次任期時那麼容易。

曾任南韓產業通商資源部通商交涉本部長的美國皮特森國際經濟研究所（Peterson Institute for InternationalEconomics）資深委員呂翰九接受韓聯社訪問時指出，川普第1次任期祭出關稅措施時，南韓正好在與美國重新協商自由貿易協定（FTA），可以很自然地將鋼鐵等關稅納入談判條件中，但這次狀況明顯不同。

呂翰九說明，南韓先前以南韓優質鋼鐵進口有益於美國消費者及美國汽車產業為由說服美國給予豁免額度，但這樣的理由現在恐怕很難說服川普，「南韓需要提出能吸引川普政府注意、符合他們核心利益的方案」。

南韓總統尹錫悅目前面臨彈劾審判，職務由代理總統暫代，呂翰九指出，這也可能影響南韓與美方談判，「雖然內容當然是由下面的部長級官員商議，但最終還是需要川普本人拍板」，代理總統體制可能較難向川普直接溝通爭取。