川普「對等關稅」有法源依據？專家找出可能靠山源自1930年

路透引述貿易與法律專家表示，美國總統川普很可能挖出1930年的貿易法，以支持他想快速生效的新對等關稅。

1930年貿易法的第338條從未被用來徵收關稅，只零星出現在政府記錄中。它允許美國總統在發現有國家歧視美國貿易或商業活動時，對該國產品課徵最高50%的進口關稅。

當發現某個國家採用「不合理關稅、其他費用、法規或限制」，而且未對所有國家平等執行，或造成歧視而「不利於」美國商業活動時，美國總統就可以啟動這項權力。