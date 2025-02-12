亞洲動員因應川普關稅威脅 日本尋求豁免、南韓召開戰略會議

面對美國總統川普將於3月12日起全面課徵25%的鋼鋁關稅，之後還將課徵對等關稅，日本12日正式向美國請求鋼鋁關稅豁免，南韓下周將舉行出口戰略會議，越南正在研擬幫助企業擴張或多元化出口市場的計畫。

日本內閣官房長官林芳正12日說，已透過日本駐美大使館，正式向美國請求豁免於鋼鋁關稅。上周與川普會面的首相石破茂同日在國會說，「我們將採取必要措施，包括遊說美國爭取豁免，同時密切關注任何對日本經濟的可能衝擊」。

日本經濟產業大臣武藤容治也說，12日將宣布若鋼鋁關稅適用於日本輸美產品，將會有保險支付措施，當局正持續透過日本貿易振興機構（JETRO）的諮詢服務，提供企業因應建議。

在川普的第一任期內，2018年對進口鋼鐵課徵25%、進口鋼材課徵10%的鋼鋁國安關稅，但日本等幾個美國的貿易夥伴在隨後的拜登政府任內獲得豁免配額。川普日前簽署的文告則移除所有豁免與配額措施。

在南韓，代理總統崔相穆12日表示，下周將召開出口戰略會議，討論支持企業的措施，以及尋找多元化出口市場之道，並且計劃加強支持生醫產業

越南政府網站顯示，貿易步正在研擬計畫，幫助企業擴張並多元化出口市場，包括聚焦於之前未曾打入的市場，以及協商字爺貿易協定，以提振對心市場的出口。

美國汽車業也批評川普的關稅計畫，通用汽車（GM）估算頂多只能緩和多達50%的潛在加墨關稅衝擊，福特汽車（Ford）指稱川普的關稅和威脅正使美國汽車業陷入「混亂」。

川普對加墨進口產品全面課徵25%關稅的措施，預定3月4日生效，通用執行長巴拉（Mary Barra）說，已備妥加墨輸美汽車零組件汽車遭加徵關稅的緊急因應計畫，包括或許能在不部署任何資本的情況下，避開30%-50%額外成本的短期衝擊。她說，通用正在評估鋼鋁關稅對事業的影響。

福特執行長法利（Jim Farley）則形容，川普將開徵25%的鋼鋁關稅、威脅對加墨產品課徵25%關稅，正使汽車業增添大量成本、加劇混亂。他和即將上任的財務長豪絲（Sherry House）說，福特多數鋼鋁都是在國內取得，但該公司的供應商會從海外取得鋼鋁原料，可能影響成本。