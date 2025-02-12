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加拿大任命芬太尼沙皇 打擊毒品換取美緩徵關稅

中央社／ 渥太華11日綜合外電報導

加拿大今天表示，對美國總統川普承諾將加強打擊毒品跨境流動，以換取暫停加徵關稅後，已任命一位芬太尼（fentanyl）沙皇。

法新社報導，儘管加拿大一再聲稱，進入美國的芬太尼只有不到1%是經由其邊境進入，川普仍然堅決要求加拿大加強打擊跨國販運毒品的力道。

渥太華誓言加大力道打擊芬太尼以及越境進入美國的無證移民之後，川普上週暫停對加拿大徵收25%的關稅一個月。

渥太華也堅稱，只有不到1%這類移民經由加拿大邊境進入美國。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在聲明中表示，新任芬太尼沙皇、前高級警官布羅索（KevinBrosseau），「將與美國對等人員和執法機構密切合作，加快加拿大正在進行的偵查、破壞和摧毀芬太尼交易的工作」。

布羅索最近擔任杜魯道的副國家安全和情報顧問，在加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）工作20多年。

加拿大已宣布一系列措施，以強化邊境安全及與美方合作。

渥太華承諾提供13億加元（約新台幣299億元）用於購買新型黑鷹直升機、無人機、移動監視塔以及近萬名保護邊境的前線人員。

美國海關與邊境保護局（US Customs and Border）表示，2024會計年度查獲近2萬2000磅芬太尼，其中43磅是在加拿大邊境查獲。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1040212

川普 關稅

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