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歐盟反制川普關稅 決聚焦牛仔褲、機車

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
針對美國將課徵鋼鋁關稅，歐盟表示不會坐以待斃。中央社
針對美國將課徵鋼鋁關稅，歐盟表示不會坐以待斃。中央社

波本酒、牛仔褲、花生醬與機車，恐成為歐盟對美國加徵報復關稅的對象！美國將對全世界課徵25%的鋼鋁關稅，對此，歐盟執委會主席馮德萊恩回應說，歐盟定會有所回應，以捍衛經濟利益。外界預期歐盟會針對美國農產品或加工出口品報復，不過據傳，川普可能會豁免澳洲課徵鋼鋁關稅。

針對紅州農產反擊

根據《美聯社》報導，馮德萊恩表示，關稅對於產業不好，消費者更深受影響，面對美國3月12日將課徵的鋼鋁關稅，歐盟不會毫無回應。連相當依賴出口的德國，總理蕭茲也表示，美國若讓歐盟毫無選擇，歐盟只會更團結因應關稅戰，但加關稅對雙方都沒有好處。

《美聯社》估計，美國較指標性的出口品會受到影響，包括摩托車、牛仔褲、花生醬、波本、威士忌等產品都恐被反課徵關稅，歐盟執委會雖然並未表示如何因應，但外界預期會針對共和黨所屬州（紅州）的出口品。不過歐洲的鋼鐵業將會受到很嚴重的打擊，減少對美國出口370萬噸鋼鐵。

澳洲首先被豁免

路透社》提到，美、歐之間的貿易總額達到1.5兆美元，佔全球30%，其中德國對美順差達720億美元，而歐洲對美國的貨物貿易額達到8510億元、順差達到1560億美元；但在服務貿易部分，歐洲對美貿易總額6880億，貿易逆差達1040億美元。

預料鋼鋁關稅會對歐洲的貨物貿易有不小影響。《美聯社》另一篇報導指出，美國總統川普與澳洲總理艾班尼斯近日通話，強調可能會對澳洲進行鋼鋁關稅的豁免，澳洲也宣布將支付5億美元給美國，協助美國增加興建潛艦的能力。川普表示，美國對澳洲有大量貿易順差，是他考慮豁免澳洲鋼鋁關稅的主因。

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川普 關稅

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