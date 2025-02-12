川普鋼鋁關稅恐傷自家人 美汽車業領袖憂成本增

美國汽車業領袖認為，總統川普本週祭出的鋼鋁關稅恐會重創國內汽車製造業。福特執行長法利今天說，川普政府的關稅威脅及對電動車的敵意會帶來「很多成本和混亂」。

綜合美聯社和法新社報導，根據川普昨天簽署的行政命令，美國將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，此舉恐嚴重衝擊福特汽車（Ford Motor）、通用汽車（GM）及斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）等國內汽車公司，他們的車子對美國買家來說會變得更貴。

法利（Jim Farley）表示，儘管川普老是在談優先強化美國製造業，他的政府到目前為止一直是巨大「政策不確定性」的根源，關稅計畫不斷變動，也不確定是否會取消對電動車的稅務優惠。

法利在一場金融會議上表示，川普最初計劃對墨西哥和加拿大課徵25%關稅，這對在當地營運的美國企業來說是災難，同時為同樣產品輸美的歐洲和亞洲汽車製造商帶來不公平的優勢。

在墨西哥和加拿大做出讓步後，川普上週暫緩關稅措施30天。然而川普政府並未排除課稅可能性，昨天還宣布對鋼鋁課徵25%關稅計畫。

法利說，福特大多是向美國業者購買這兩種金屬，但供應商也有國際來源，「因此價格方面將會反映出來，市場上可能存在投機行為，因為關稅的傳言一出，價格就會上漲」。

法利還說，「川普老在談要讓美國汽車業更強大，促進美國製造和創新」，這些將是「招牌成就」，但「到目前為止我們看到的是很多的成本和混亂」。

汽車業數據預測公司AutoForecast Solutions（AFS）分析師菲奧拉尼（Sam Fiorani）表示：「鋼鐵製造商必須設法增加產能，短期內可能鋼鋁供應短缺。」

菲奧拉尼還說：「生產車輛涉及許多變數，而汽車最重要零件部分價格上漲，只會讓原本就很貴的產品價格上升。」

川普在2018年首次執政時也對鋼鋁徵收關稅。菲奧拉尼表示，製車商不得不因展望下滑而調整今年的財務計畫。

密西根大學羅斯商學院（University of Michigan RossSchool of Business）教授高登（Erik Gordon）說，若製車商無法提高價格，就會損失利潤。

法利指出，外界仍不清楚川普政府打算如何對待前總統拜登政府的「降低通膨法」（Inflation ReductionAct）。「降低通膨法」包含提供消費者購買電動車和業者建造電動車廠的稅務優惠。

川普上任首日簽署的一項行政命令意味著可能會取消對電動車的稅務優惠。