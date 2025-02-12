川普加徵鋼鋁關稅 日本政府要求豁免

日本內閣官房長官林芳正今天表示，有關美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵25%關稅，日本政府已透過外交管道提出要求，希望將日本排除在適用範圍外。

川普2月10日宣布，將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正今天在記者會上對此表示，已透過當地日本大使館向美國政府提出要求，希望將日本排除在措施對象外。

林芳正還說，「我們將在詳細調查措施內容及對我國產生的影響同時，確實採取必要因應作為」。

日本經濟產業大臣武藤容治今天也在內閣會議後記者會上說，已向美國政府提出將日本排除在這項關稅措施外的要求。

武藤說，「廣泛的貿易限制措施，可能對基於世界貿易組織（WTO）規範的多邊貿易體制及全球經濟產生重大影響」，必須詳細評估對日本企業帶來的影響，及採取必要因應措施。