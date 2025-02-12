對加拿大鋼鋁關稅將達50%？白宮官員透露關稅採疊加

一名白宮官員表示，美國總統川普計劃對進口鋼鋁徵收的25%的關稅，將被疊加在美國要對加拿大進口品徵收的其他關稅之上。這代表如果美國威脅對加拿大所有進口品徵收關稅的行動在3月啟動，那麼加拿大被徵收的鋼鋁關稅將達到50%。

路透報導，一名加拿大政府消息人士表示，加拿大尚未被告知這些關稅的疊加本質，並表示這「聽起來是有可能的」。

在本月稍早，川普對多數加拿大進口品徵收25％關稅，然而，這些關稅在上周被延後30天實施。

接著，川普10日晚間簽署行政命令，將美國對鋁的關稅從先前的10%提高到25%，並取消國家豁免、配額協議，以及數十萬項針對特定產品的關稅豁免，適用於鋼鐵和鋁，3月12日生效。

墨西哥、加拿大和歐盟周二（11日）譴責川普的金屬關稅，全球各國政府也準備面對來自川普政府的更多新關稅，此時全球貿易戰可能升級的疑慮環伺。

美國各地企業也警告最新的鋼鋁關稅可能帶來影響，許多製造企業發現難以規劃下一步，也難以確定川普是否會真正落實這些措施。他們表示，調高關稅將在供應鏈中產生連鎖反應，影響所有依賴這些材料的企業。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示這一關稅決定「毫無正當性」且「不公平」。他沒有說明墨西哥是否計劃採取報復性關稅。

加拿大總理杜魯多則表示，這些關稅「不可接受」，如有必要，加拿大的回應將會果斷且明確。

歐盟執委會主席范德賴恩則說她很遺憾美國做此決定，表示關稅是不利於企業和消費者的稅項，「對於歐盟的不合理關稅將不會是沒有回應的，它們將引發堅定且成比例的反制措施」。

日本經濟產業大臣武藤容治周三表示，已請求美國將日本排除在鋼鋁關稅之外。