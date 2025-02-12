快訊

高雄分屍魔嗜賭成性 工地下屬爆料他是「狠角色」

大罷免桃園6藍委遭全面鎖定 放眼2026藍綠各有盤算

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

聽新聞
0:00 / 0:00

對加拿大鋼鋁關稅將達50%？白宮官員透露關稅採疊加

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
加拿大一名勞工用起重機移動鋼樑。路透
加拿大一名勞工用起重機移動鋼樑。路透

一名白宮官員表示，美國總統川普計劃對進口鋼鋁徵收的25%的關稅，將被疊加在美國要對加拿大進口品徵收的其他關稅之上。這代表如果美國威脅對加拿大所有進口品徵收關稅的行動在3月啟動，那麼加拿大被徵收的鋼鋁關稅將達到50%。

路透報導，一名加拿大政府消息人士表示，加拿大尚未被告知這些關稅的疊加本質，並表示這「聽起來是有可能的」。

在本月稍早，川普對多數加拿大進口品徵收25％關稅，然而，這些關稅在上周被延後30天實施。

接著，川普10日晚間簽署行政命令，將美國對鋁的關稅從先前的10%提高到25%，並取消國家豁免、配額協議，以及數十萬項針對特定產品的關稅豁免，適用於鋼鐵和鋁，3月12日生效。

墨西哥、加拿大和歐盟周二（11日）譴責川普的金屬關稅，全球各國政府也準備面對來自川普政府的更多新關稅，此時全球貿易戰可能升級的疑慮環伺。

美國各地企業也警告最新的鋼鋁關稅可能帶來影響，許多製造企業發現難以規劃下一步，也難以確定川普是否會真正落實這些措施。他們表示，調高關稅將在供應鏈中產生連鎖反應，影響所有依賴這些材料的企業。

墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示這一關稅決定「毫無正當性」且「不公平」。他沒有說明墨西哥是否計劃採取報復性關稅。

加拿大總理杜魯多則表示，這些關稅「不可接受」，如有必要，加拿大的回應將會果斷且明確。

歐盟執委會主席范德賴恩則說她很遺憾美國做此決定，表示關稅是不利於企業和消費者的稅項，「對於歐盟的不合理關稅將不會是沒有回應的，它們將引發堅定且成比例的反制措施」。

日本經濟產業大臣武藤容治周三表示，已請求美國將日本排除在鋼鋁關稅之外。

川普 關稅

延伸閱讀

教宗發表公開信 反對川普大規模遣返移民

川普第二任內首度！2艘美軍艦本周穿越台灣海峽

國防預算遭立院凍結 美專家籲川普政府促台盡快解決

美課徵鋼鋁關稅 墨西哥官員：勿搬石頭砸自己腳

相關新聞

美國開關稅地圖砲！下個大魔王是半導體？ 台灣挫咧等

美國總統川普雖然暫停對加拿大、墨西哥課稅25％關稅，但最新簽署行政命令，自3月4日起對所有鋼鋁進口品徵收25％關稅，是否還有髮夾彎，還有待觀察。專家認為，美國的關稅地圖砲接下來還會開不完，下一步就是2月18日將宣布的對半導體開徵關稅，首當其衝就是台灣。

台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

川普擬對台灣晶片徵收關稅，金融時報指台積電可能讓先進封裝赴美，在美業界人士分析，用於高效能運算晶片的先進封裝市場還有很大...

對加拿大鋼鋁關稅將達50%？白宮官員透露關稅採疊加

一名白宮官員表示，美國總統川普計劃對進口鋼鋁徵收的25%的關稅，將被疊加在美國要對加拿大進口品徵收的其他關稅之上。這代表...

川普關稅戰金額近百兆 檯面下成本更大、水更深

川普上台後頻頻宣布開徵關稅，包括對進口鋼鋁加徵25%新關稅，強調沒有任何例外及豁免，敵友一視同仁。財經智庫預估，倘若川普全面開徵關稅，受到影響的美國進口商品金額將超過3兆美元（新台幣98.5兆）。然而，這僅是檯面上的數字，檯面下的成本，水很深，而且覆水難收...

【專家之眼】川普2.0點燃霹靂火 鋁鋼關稅也2.0

在看完2025超級盃的美式足球大賽之後，川普總統劍及履及的簽署行政命令，正式宣布對進口鋼鐵及鋁製品加徵25％的關稅。他有...

美課鋼鋁25%關稅 外媒：美廠是最大贏家

美國總統川普10日簽署行政命令，3月12日對所有進口鋼鋁一律課徵25%關稅，CNBC分析，加拿大、墨西哥、歐盟、日本及南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。