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台積電先進封裝可能赴美 業者：對營收應有長遠助益

中央社／ 舊金山11日專電

川普擬對台灣晶片徵收關稅，金融時報指台積電可能讓先進封裝赴美，在美業界人士分析，用於高效能運算晶片的先進封裝市場還有很大發展空間，對台積電來說，策略性擴大在美國的先進封裝產能投資，對整體營收應有長遠助益。

美國總統川普（Donald Trump）揚言對台灣半導體產品徵收關稅，被視為談判策略，台灣經濟部次長江文若抵華府溝通。

曾擔任台積電北美業務經理、舊金山灣區商會前會長張家豪表示，對台灣而言，能夠避開高額關稅是最好，就看如何透過協商取得雙贏的局面，以正面角度看，這表示美國有求於台灣，台灣可藉這個機會與美國政府談判一件重要的事情。

2名在美的半導體業者表示，就台灣情勢而言，可能會順應美國政府真正的想法，在美國擴大製造產能並建立相關供應鏈，同時，也會與日本、韓國深化半導體合作，這2個國家都是晶片產業的關鍵參與者；另外，也會思考擴大與歐盟和東協合作，降低對美國依賴。

業者分析，川普揚言徵收關稅為談判策略，並非單純基於貿易考量，因為假若徵稅，台灣OEM（原始設備製造）、ODM（原始設計製造）廠商若工廠設在台灣可能會受到衝擊，不過最終成本可能也是由美國進口商吸收，但許多廠商工廠設在東南亞，產品在國外組裝再出口至美國，課稅有其難度。

業者指出，台積電擴大在美投資是最有可能的發展，也是川普政府想要的，其他廠商赴美投資既不符合經濟規模，也不符合經濟利益。

美國作為交換，可能會提供配套措施，好比台積電客戶將產品交由台積電在亞利桑那州的工廠生產，由美國政府提供這些美國企業更多的稅務減免。

業者表示，用於高效能計算晶片的先進封裝市場還有很大的發展空間，對台積電來說，策略性擴大在美國的先進封裝產能投資，對其整體營收應有長遠助益。

川普 關稅

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