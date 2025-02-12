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【專家之眼】川普2.0點燃霹靂火 鋁鋼關稅也2.0

聯合報／ 盧信昌／台大副教授
川普10日下令對進口鋼鋁徵收25%關稅。（歐新社）
川普10日下令對進口鋼鋁徵收25%關稅。（歐新社）

在看完2025超級盃的美式足球大賽之後，川普總統劍及履及的簽署行政命令，正式宣布對進口鋼鐵及鋁製品加徵25％的關稅。他有這樣的作為倒不是第一次發生，於川普的第一任就有過規劃，只是在各國的交相向世貿組織提告之後，才由拜登總統親自斡旋，改為配額內免徵國安232條款關稅的暫行措施。

此番川普大君的旋風再起，對全球鋼鐵業者的影響究竟如何呢？像是一度傳言會採取報復行動的巴西，立即澄清並沒有做反制的規劃；至於風塵僕僕的在一天之內，完成華府拜會行程的日本首相石破茂，則在東京的受訪時語帶玄機，於回答提問時不經意的說到，美、日兩國不會有汽車關稅的問題。

誠然，金融市場的劍走偏鋒，惡向膽邊生也不是第一回。畢竟，在十餘年的量化寬鬆之下，只有交相競價、加碼，才能維持市場熱絡的表面榮景。因此面對關稅戰的一觸即發，國際景氣趨緩的壓力之下，卻改以想像中的川普更強勢，各國政府只能協助業者與消費者，以政策作多來補貼生產成本跟吸收衝擊，竟然在主要的G7國家，股市紛紛高收紅盤。

自然，投資人會有這樣的信心，是來自金融大海嘯以迄的過往經驗，政府一定要作多，所以大跌、大買；不過美國雞蛋與國際金價的狂飆走勢，則透露出些許的不安。理由很簡單，此際關稅戰的必然有，跟生產鏈在美國境內重複投資的可能有，在在意味著額外成本的轉嫁消費者。

至於，台灣鋼鐵上市業者的熱烈吹捧，則是情義相挺居多。像是到美國設廠的大成鋼（2027），美國廠生產的特殊鋼，鋼材等原料都從亞洲進口；雖然能受惠於美金的看好升值，但要將關稅悉數轉嫁給當地企業的空間，並不大。因此，包括巴西鋼鐵跟中鋼（2002）等的原料出口商，連帶的受益程度也相當有限。

於簽署行政命令的當天，川普進一步闡述迎戰通貨膨脹的十八套劇本，顯然他有聽進去經濟學者的說詞，他要增加勞動就業和總供給；同時減少總體需求，如此即能擴大美國的國內產出，還能降低物價水準。

只是美國失業率在4%左右，即令開除300萬聯邦公務員的一成五，約有50萬人；但聯邦雇員即使轉民用，也無法擴大整體就業量的。遑論馬斯克當真減少政府開支、降低總體需求；可大批被驅趕的無證移民，則會造成勞動力的進一步被壓縮，最終依舊會反映在恆常所得的創造與實質消費支出的減少。

川普 關稅

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