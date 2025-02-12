加鋼鋁稅 川普：沒豁免

美國總統川普十日簽署行政命令及正式文告，對輸美鋼鐵和鋁徵收廿五％關稅，預定三月十二日生效。他九日接受美國福斯新聞專訪時預告，將在十一日前宣布對等關稅。路透報導說，此舉恐升高爆發「多戰線」貿易戰的風險。

川普宣稱新關稅措施意義非凡，能「讓美國再次富裕」；「基本上，我們將對所有鋁和鋼鐵徵廿五％關稅，沒有豁免」，這代表許多業者將在美國開業，為美國人民帶來更多就業機會。他還提醒對金屬的關稅稅率可能更高。

美官員：打擊中俄規避關稅

川普動用美國「貿易擴張法」第二百卅二條授權開徵新關稅，該法賦予總統以國安理由擁有廣泛權力，可實施貿易限制。新關稅將普遍適用所有進口至美國的鋼鐵和鋁，包括加拿大和墨西哥，不會豁免特定商品。新關稅也涵蓋金屬加工後的成品，美國官員指稱這旨在打擊俄羅斯和中國大陸等國規避現有關稅的行為。

白宮十日稍晚公布文告內容，在進口鋼鐵上，美國預定三月十二日取消拜登政府時獲豁免或關稅優惠的國家，包含阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、歐盟、日本、南韓和英國，將被課廿五％關稅。

在進口鋁上，美預定三月十二日提高關稅，從十％增至廿五％。美國也將取消對阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟和英國的豁免或關稅優惠，將被課廿五％關稅。

拜登政府的豁免協議全取消

川普的高級貿易與製造顧問納瓦羅表示，鋼鋁關稅2.0版將終止來自外國傾銷，促進美國國內生產，並「確保我們的鋼鋁產業成為美國經濟安全和國安的骨幹及支柱產業」；「這不只為了貿易，而是為了確保美國在鋼鋁這樣的關鍵產業永遠也不必依賴外國」。

二○一八年川普在首任任期中曾以國安為由，對鋼鐵品課廿五％、鋁品課十％關稅，但日本及南韓等部分國家在拜登政府二○二一年一月上台後獲豁免及免稅配額協議，台灣則不在該豁免清單上。美國官員十日明言，外國和拜登政府達成的前述協議全部失效，川普將取消商品豁免程序的漏洞。

福斯新聞十日再播出川普九日專訪，他預告十日或十一日將宣布對等關稅細節，強調美國將因此獲大量收入，「我們現在並不富有，債務總額達卅六兆美元；其他國家長期占美國便宜，這不公平」。他指稱會擬定縝密計畫，並對鋼鐵、汽車、半導體、晶片和藥品等商品，徵收不同關稅。

經部：關稅未改變競爭情勢

賴清德總統昨晚出席全國中小企業聯合新春團拜時說，川普上任後，為了因應美國國內外的挑戰，提出各項政策方案。他表示，政經局勢轉變，挑戰最大的還是中小微型企業，政府會盡力讓中小企業穩定經營、民眾安心就業。

針對美國對進口鋼鋁加徵百分之廿五關稅，經濟部表示，近年因大陸製鋼鐵低價競爭，因此國內業者多轉以生產高值化特殊品為產業利基，全面性課徵關稅並未改變原有與他國競爭的情勢。經濟部日前已與鋼鐵公會、鋼鐵鋁等業者座談，除掌握國際情勢發展，也協助業者持續轉型、發展通路。