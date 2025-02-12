陳冲：關稅是川普壓迫對手工具

美國總統川普大打關稅戰，被認為是劍指中國大陸。行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲表示，對大陸而言，現在還不是和美國翻臉的時候，畢竟不管軍事、科技、貿易、能源、金融，大陸和美國差距還很大，「最聰明的做法是和美國差距最小時再翻臉」。

陳冲昨出席新書「地緣經濟新課綱」發表會，對於川普希望其他國家增加更多對美國投資，陳冲受訪時說，就像日本軟銀執行長孫正義已表明要在美國增加五千億美元投資，台灣至少要展現出增加對美國投資誠意，畢竟台灣沒什麼談判籌碼，不像其他大國。

陳冲致詞提到，上周參與一場會議，主辦單位提問「川普與不確定的時代」，自己一上場就說，「川普其實沒有不確定」，這個人很確定，就是一切為自己，但一定要把美國擺在前面，所以會說「America First（美國優先）」，其實是「Trump First（川普優先）」。

對於川普可能對晶片課徵關稅，陳冲指出，他和科技業大老交換意見，業者表示會把增加的關稅反映在調高價格上，「除非你不買，想買就得以更貴價格來買」，例如蘋果手機以後可能會更貴。

陳冲說，加關稅其實是很stupid（愚蠢）的事情，此舉也打到美國自己。

陳冲指出，川普以增加石油生產作為政策，希望能降低美國物價，但採取全面性關稅後一定會拉高美國進口產品價格，兩個政策效果互相矛盾、互相抵銷，也會使得美國通膨再起，「我的感覺是，關稅是川普拿來壓迫對手很重要的工具」。