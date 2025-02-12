大陸抗川普 特斯拉恐淪籌碼

中國大陸監管部門遲未放行特斯拉的全自動輔助駕駛系統（FSD），分析認為，在中美爆發新一輪貿易戰之際，北京可能將特斯拉新系統准許與否作為和美國談判的籌碼，而特斯拉上海儲能超級工廠昨起投產，是否身陷中美角力？備受矚目。

華爾街日報報導，特斯拉最新的FSD系統一直未獲大陸政府首肯而在大陸市場發布，隨著電動車在大陸普及，輔助駕駛系統已成為消費者購車關鍵因素，特斯拉曾預計大陸政府今年會批准這套系統，但到目前沒有進展。

對特斯拉執行長馬斯克來說，在大陸推出FSD代表著將特斯拉從電動車製造商升級為人工智慧（AI）公司。馬斯克在上個月底財報電話會議上承認FSD在大陸推出面臨兩難，一方面大陸政府不允許特斯拉將影片傳輸到國外用以訓練AI模型，另方面美國政府也不允許特斯拉在大陸訓練FSD系統，目前特斯拉僅能使用網路上大陸街道影片訓練系統。

知情人士說，考慮馬斯克與川普關係密切，即使大陸政府相信特斯拉的FSD適用性，也可能會將批准FSD視為在川普第二任期地緣政治博弈的一枚棋子。

另外，特斯拉上海儲能超級工廠昨在上海臨港新片區舉行投產儀式，這是特斯拉在美國海外首座儲能工廠，規畫年產一萬台商用儲能電池Megapack，儲能規模近四十GWh，產品供應全球市場。

澎湃新聞報導，上海臨港新片區黨工委副書記吳曉華表示，將創造更好的條件，助力特斯拉儲能產品開拓海內外市場，包含首先在臨港推廣使用及出口所需的港口保障。