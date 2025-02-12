美課鋼鋁25%關稅 外媒：美廠是最大贏家

美國總統川普10日簽署行政命令，3月12日對所有進口鋼鋁一律課徵25%關稅，CNBC分析，加拿大、墨西哥、歐盟、日本及南韓將成為輸家，台灣輸美鋼鐵2018年便遭課以25%關稅，鋁材輸美關稅稅率可能提高，美國鋼鋁業者則是最大贏家。

加拿大和墨西哥是美國進口鋼鋁的兩大來源，若關稅生效，對兩國影響不小。川普原對加墨全面課徵關稅25%的措施只是暫緩30天實施，但將於3月4日到期。

川普全面終結現有鋼鋁配額與豁免協議，也將衝擊加拿大、墨西哥、澳洲、日本及南韓等國。從出口金額來看，美國仍是南韓鋼鐵最大外銷市場。南韓將派遣經濟代表團赴美，希望儘可能降低關稅衝擊。

至於台灣輸美鋼鐵2018年即遭課以25%關稅，迄未成功爭取豁免或免稅配額，因此各國一律遭到美國課徵25%關稅後，適用稅率反而和台灣相同。據CNBC分析，台灣去年對美出口大增75%，增幅在各國中僅次於越南的140%。

不過，輸美鋁材關稅稅率也將提高到25%，且川普這次擴大關稅適用範圍至使用外國製鋼品的下游產品，對台灣業者影響如何，仍待具體細節。