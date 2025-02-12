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美國關稅大刀 澳洲有望閃掉

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯十一日與美國總統川普通話後在坎培拉說，川普同意「考慮」在最新的鋼鋁關稅豁免澳洲；艾班尼斯表示，「我提出澳洲尋求豁免的立場，我們同意對外說明時的措詞，即美國總統同意考慮豁免符合雙邊利益」。川普也證實確有此事。

這是美澳領袖在川普一月廿日就任後首度通話，全程約四十分鐘。川普在通話後向記者形容艾班尼斯「人很好」，「我們（美國）對澳洲有貿易順差」，是全球少數幾個國家之一，原因是他們買很多美國飛機，他們城際間距離遙遠，需大量飛機。

被問到會否對英國豁免？川普說「我們對英國有巨大貿易逆差」。

川普去年十一月當選後不久，艾班尼斯領導的澳洲政府就致力再度鞏固兩國關係；準總統川普在和艾班尼斯通話後說兩人會有「完美友誼」。澳洲在川普第一任與華府辛苦談判數月後，才能避免遭加徵關稅。

澳洲將在五月十七日前舉行國會大選，艾班尼斯面臨來自澳洲國會議員和相關產業的巨大壓力，要求他爭取到澳洲輸美鋼鋁能獲關稅豁免。

艾班尼斯在社群媒體貼文稱與川普進行「良好對話」，雙方承諾藉由建設性合作促進經濟繁榮，並共同因應挑戰。艾班尼斯還說，美國從杜魯門總統時期起就對澳洲享有貿易順差。

川普 關稅

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