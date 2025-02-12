川普主要目標 紐時直指北京

紐約時報十日報導，美國總統川普將課外國鋼鋁品新關稅，儘管所有美國盟友都受影響，但最主要目標還是美國長期競爭對手「中國大陸」。

美國已對中國進口鋼鋁徵收不少關稅，現在中國直接出口至美國的鋼鋁數量不多，但在中國經濟陷入困境和房地產市場不景氣下，國內鋼鋁需求降低、鋼鋁出口節節攀升，這些低價鋼鋁先流向加拿大和墨西哥等國，也出口至越南等開發中國家，越南向中國買大量鋼半成品加工後銷往全球。

一九四○年代以來，沒任何國家在全球鋼鐵市場有像目前中國一樣的龐大規模，中國龐大的現代化冶煉廠每年生產的鋼鋁與全球其他國家生產總和相當、甚至更多；美國四○年代一度生產全球半數鋼鐵，目前占比已降至不到百分之五。

過去，中國生產的鋼材大多用於國內，從高樓大廈、船舶、洗衣機到汽車等各種東西。近年，中國房屋供過於求導致房市崩跌和建築業景氣低迷，中國鋼鋁擴大出口其他國家且價格愈來愈低，全球市場價格也被波及走低，美國鋼鐵價格下跌，已令美國鋼鐵業遭受重挫，尤其美國鋼鐵重鎮位於具重要政治影響力的選區。

美國聯合鋼鐵工會貿易顧問魏塞說，中國產能過剩正淹沒全球市場，損害美國製造業者及勞工。