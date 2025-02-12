川普鋼鋁加關稅 輸家不只墨加日韓

美國總統川普十日對外國輸美鋼鋁普徵百分廿五關稅。美媒CNBC報導，加拿大、墨西哥、歐盟、日本及南韓將成為輸家；台灣輸美鋼鐵關稅二○一八年就遭課百分之廿五；美國鋼鋁業者則是最大贏家。

加拿大和墨西哥是美國進口鋼鋁的兩大來源國，據國際調研機構Statista的資料數據，加拿大約九成的鋼鋁銷往美國，提供美國近百分之廿五鋼鐵和近百分之六十的鋁，以加拿大去年輸美一五九億美元鋼鋁計算，恐被課四十多億美元的鋼鋁稅。

加拿大鋼鐵生產商協會主席兼行政總裁柯布敦坦言，美加之間每年鋼鐵貿易額達兩百億美元，關稅對兩國都將造成巨大破壞與傷害。

川普全面終結現有的鋼鋁配額與豁免協議，也將衝擊加拿大、墨西哥、澳洲、日本以及南韓等國。從出口金額來看，美國仍是南韓鋼鐵的最大外銷市場。南韓將派經濟代表團赴美，希望盡可能降低關稅衝擊。

台灣輸美鋼鐵二○一八年即遭課以百分之廿五關稅，歷經川普第一任和拜登政府，至今未能成功爭取豁免或免稅配額，因此各國一律遭美國課百分之廿五關稅後，適用的稅率反而和台灣相同。該報導指出，台灣去年對美出口大增百分之七十五，增幅在各國僅次於越南的百分之一四○，由於新關稅適用範圍擴大至鋼品下游商品，包括預製結構鋼、鋁型材及預應力混凝土用鋼絞線等商品，對台灣業者影響如何仍待評估。

美國業者則毫不意外是最大受益者。美國鋼鐵進口量近十年來大幅下降，自二○一四年至去年減少百分之卅五，去年鋼鐵進口量雖小幅增加百分之二點五至二六二○萬公噸，但整體趨勢仍呈現下滑。

商品市場研究機構CRU分析師坎貝爾說，新關稅長期可能對美國產生不同影響，短期可能使需求減少，但長期也許會看到投資湧入。

外媒：川普擺明關稅武器化

法新社十日報導，川普擺明將關稅武器化，希望藉此從移民、毒品到貿易等所有問題逼迫其他國家讓步，但這種做法恐重塑全球貿易規範，甚至迫使各國尋求與美國脫鉤。

美國皮特森國際經濟研究所研究員歐布思費爾表示，貿易政策不確定程度已因川普關稅策略而大幅飆升，並可能導致全球供應鏈收縮。

美國智庫外交關係協會研究馬納克更提醒，川普策略甚至出現外溢至文化層面現象，例如在加拿大舉行的體育賽事播放美國國歌時，加拿大觀眾竟報以噓聲。