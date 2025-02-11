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美課徵鋼鋁關稅 越南憂各國貿易防衛戰後續衝擊

中央社／ 河內11日專電

美國將對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。越南官員表示，越南的鋼鐵在2018年就開始向美國支付25%的關稅，於是更需留意的是各國隨後可能祭出的防衛措施對越南鋼鐵出口所帶來的挑戰。

美國總統川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室宣布，將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅，「沒有例外或豁免。」此舉被認為將直接衝擊美國的貿易夥伴，包括越南在內。

越南駐美國商務參贊杜玉興（Do Ngoc Hung）向胡志明市法律報表示，越南的鋼鐵和鋁早在美國於2018年實施「232條款」時就已分別承擔25%與10%的關稅。因此，更要注意的是各國後續的因應作為對全球貿易的影響。

杜玉興分析，美國對鋼鐵祭出高關稅，將導致各國鋼鐵回流至本國市場，並促使各國加強對鋼鐵與鋁產品的貿易保護。例如美國在2018年實施「232條款」後，歐盟、土耳其等國紛紛展開貿易救濟，對大部分的進口鋼鐵祭出防衛措施，使得越南等鋼鐵出口國在其他市場面臨更大挑戰。

胡志明市法律報引述美國海關統計數據指出，2024年越南對美國的鋼鐵及其製品出口總額約9.83億美元，是美國排名第8的鋼鐵供應國。鋁製品方面，2024年越南對美國的出口總額約4.79億美元。

杜玉興建議，越南企業應評估市場狀況，制定合適的經營策略，並擴大對與越南簽署自由貿易協定（FTA）市場的出口，以降低對單一市場的依賴。此外，企業必須嚴格遵守美國關於產品原產地的規定，並隨時配合美國貿易調查機構的防衛性貿易調查，確保合規經營。

川普 關稅

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