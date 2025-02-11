川普若對台晶片徵稅 科技高層：美國IC設計受衝擊最大

美國總統川普擬對台灣晶片徵收關稅，熟悉半導體業務的在美業界人士表示，倘若徵稅，美國IC設計公司所受衝擊最大，因目前先進半導體製造仍仰賴台積電技術，尚無替代方案，最終徵收的關稅極可能由進口商「100%吸收」。

川普（Donald Trump）可能對台灣晶片徵稅，半導體業者持續密切關注情勢變化。針對潛在的影響，一名不具名的半導體業界人士指出，負責進口那些應用在行動裝置與人工智慧推理最先進晶片的美國IC設計公司，將會受到最大衝擊。

另外，一名不具名的非美國IC設計公司高層向記者表示，最終關稅產生的成本恐轉嫁到消費者身上，並反映在美國的物價上，從一般家電用品到高端消費性電子產品可能都會受到衝擊，美國的通膨恐怕也會因此變得更嚴重，又或者整體的消費力降低。

業界人士指出，在最先進的半導體技術上，台積電是目前唯一能夠提供符合品質和供應需求的公司，美國若徵收關稅，無論稅率，最終極有可能是由進口商100%承擔。即便川普團隊成員也曾暗示，對美國沒有生產的產品徵收關稅並不符合美國最佳利益。

至於美國希望半導體製造回流，業界人士認為，關稅措施多少會推動美國本土半導體製造，因為儘管關稅不會影響台積電的財務，但關稅仍是一種談判策略；台灣政府與台積電必須與川普政府建立良好關係的情況下，在美國擴大製造產能可被視作給川普的「一份禮物」。

業界人士評估，台美關係不會因關稅出現緊繃，台灣一方面會擴大在美國的製造產能，同時考量避險，即深化與日本、韓國的半導體合作，形成更強的區域聯盟，以平衡美國關稅的影響；台灣也可能拓展半導體出口至歐洲和東南亞，降低對美國的依賴。

業界人士指出，在AI時代，半導體研發重要性將持續提升，因為這項技術已位處國家安全前線，並成為美中競爭的核心戰場，無論是否徵收關稅，此一趨勢都不會改變。

IC設計公司高層則向記者表示，目前尚不清楚川普政府徵收關稅的細節，台積電基本上沒有直接出口晶圓，而下游封裝測試、系統組裝等出口廠商的工廠也未必一定在台灣，因此公司目前還沒有打算迫切地採取行動，若受徵稅衝擊也可能有方法避開。

該IC設計公司高層補充，「目前持續觀察川普關稅政策如何執行」，他預期川普今年會同時提出國內企業減稅政策來降低關稅衝擊，外商公司若到美國設立公司，可能也享有減稅優惠，因此從另一個層面來看，說不定會有更多國際公司進入美國投資。

針對川普希望美國製造回流，IC設計公司高層認為，到美國設廠成本很高，封裝測試和系統組裝廠商若到美國設廠，不僅會犧牲毛利，還可能因門檻較低面臨激烈競爭；台積電在生產製造這塊無法取代，毛利相對也高，是比較有可能在美國拓展的廠商。