川普簽政令加徵鋼鋁關稅 3月12日生效「沒有例外或豁免」
美國總統川普今天宣布，他將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。儘管歐洲和中國示警，川普仍進一步升高很久之前就預告的貿易戰。
法新社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室說：「今天，我將簡化鋼和鋁的關稅。就25%，沒有例外或豁免。」
他在隨後發布的行政命令中表示：「自2025年3月12日起，所有從阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國進口的鋁製品及鋁衍生產品均應徵收附加從價關稅。」
至於川普針對鋼鐵的命令，將適用於這些受到鋁材關稅打擊的國家，以及巴西、日本和韓國。
川普在行政命令中表示：「我已確定從這些國家進口的鋼鐵製品可能損害國家安全。」
根據美國貿易數據，加拿大和墨西哥是美國最大的鋼鐵供應國。巴西和韓國也是主要的鋼鐵供應國。
川普也表示，他將考慮對汽車、藥品和電腦晶片加徵關稅。
加拿大鋼鐵製造商警告美方此舉將造成「巨大」破壞，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）則表示將「做出回應，以保護歐洲企業、勞工和消費者利益免受不合理的措施影響」。
中國外交部發言人郭嘉昆表示：「貿易戰、關稅戰沒有贏家。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言