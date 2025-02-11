川普簽政令加徵鋼鋁關稅 3月12日生效「沒有例外或豁免」

美國總統川普今天宣布，他將在3月12日起對進口鋼鐵和鋁材課徵25%關稅。儘管歐洲和中國示警，川普仍進一步升高很久之前就預告的貿易戰。

法新社報導，川普今天在白宮橢圓形辦公室說：「今天，我將簡化鋼和鋁的關稅。就25%，沒有例外或豁免。」

他在隨後發布的行政命令中表示：「自2025年3月12日起，所有從阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國進口的鋁製品及鋁衍生產品均應徵收附加從價關稅。」

至於川普針對鋼鐵的命令，將適用於這些受到鋁材關稅打擊的國家，以及巴西、日本和韓國。

川普在行政命令中表示：「我已確定從這些國家進口的鋼鐵製品可能損害國家安全。」

根據美國貿易數據，加拿大和墨西哥是美國最大的鋼鐵供應國。巴西和韓國也是主要的鋼鐵供應國。

川普也表示，他將考慮對汽車、藥品和電腦晶片加徵關稅。

加拿大鋼鐵製造商警告美方此舉將造成「巨大」破壞，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）則表示將「做出回應，以保護歐洲企業、勞工和消費者利益免受不合理的措施影響」。

中國外交部發言人郭嘉昆表示：「貿易戰、關稅戰沒有贏家。」