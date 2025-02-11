遭川普關稅政策針對…傳Shein加3成採購價 鼓勵供應商越南設廠

美國政府稍早前一度宣布取消對中國小額包裹的關稅豁免，矛頭直指近年在美國風行的中國電商平台Shein、Temu。據報導，Shein向部分中國大型服裝供應商提高15%至30%採購價，鼓勵廠商在越南建立生產線，試圖減輕美國關稅的影響。

香港星島日報今天引述外電報導，消息人士指Shein過去幾個月一直籌備有關工作，而最近數週加快進度。Shein同時向廠商保證增加訂單，以及接受更長的生產時間，並且將協助供應商建廠以及將布料從中國運到越南。

不過，報導說，有關激勵措施僅適用於供應商設廠後的幾個月，並非永久性。

美國總統川普（Donald Trump）上週曾簽署行政令，取消「小額包裹」（價值低於800美元）的關稅豁免措施，被視為針對拚多多旗下的Temu以及Shein等電商，讓這些電商無法利用「小額包裹」規避美國對中國的新關稅。

美國海關與邊境保護局（CBP）日前通知，據4日上路的新關稅措施，來自中國的郵寄包裹必須經過正式海關入境手續。