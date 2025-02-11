向美進口鋼鐵和鋁徵25％關稅 川普取消豁免和關稅優惠

美國總統川普美東時間10日宣布，針對美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅；美國白宮10日晚間釋出關稅課徵的細節，預計3月取消在拜登政府期間獲得豁免的國家，對象包括加拿大、墨西哥、日本和南韓等國。

川普10日簽署兩項公告（Proclamation），確定針對美國進口的鋼鐵和鋁實施25%的關稅；根據紐約時報指出，白宮官員向媒體表示，這項關稅是針對所有國家，無一例外；官員並指出，川普也要求美國海關未來加強對相關進口的監督。

川普2018年曾以國家安保為由，對鋼鐵製品課徵25%、鋁製品課徵10%關稅，不過部分國家在拜登政府上台後，獲得豁免或關稅優惠，但台灣不在豁免清單上。

白宮10日晚間公布川普簽署的公告內容；在進口鋼鐵部分，美國預計在3月12日取消在拜登政府期間獲得豁免或關稅優惠的國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、歐盟國家、日本、南韓和英國；他們將被課徵25%的關稅。

在進口鋁部分，美國預計在3月12日提高進口鋁的關稅，從原來10%調整為25%；美國也將取消對阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國的豁免或關稅優惠；他們將被課徵25%的關稅。