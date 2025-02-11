快訊

NBA／唐西奇首秀只打三節就收工 湖人輕取爵士奪6連勝

銀行出包給錯影像…媒體主管被當詐團車手 萬華警分局長帶隊致歉

金價寫歷史！銀樓每錢站上12,000元 臺銀黃金存摺最高3,122元

聽新聞
0:00 / 0:00

向美進口鋼鐵和鋁徵25％關稅 川普取消豁免和關稅優惠

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（法新社）
美國總統川普。（法新社）

美國總統川普美東時間10日宣布，針對美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅；美國白宮10日晚間釋出關稅課徵的細節，預計3月取消在拜登政府期間獲得豁免的國家，對象包括加拿大、墨西哥、日本和南韓等國。

川普10日簽署兩項公告（Proclamation），確定針對美國進口的鋼鐵和鋁實施25%的關稅；根據紐約時報指出，白宮官員向媒體表示，這項關稅是針對所有國家，無一例外；官員並指出，川普也要求美國海關未來加強對相關進口的監督。

川普2018年曾以國家安保為由，對鋼鐵製品課徵25%、鋁製品課徵10%關稅，不過部分國家在拜登政府上台後，獲得豁免或關稅優惠，但台灣不在豁免清單上。

白宮10日晚間公布川普簽署的公告內容；在進口鋼鐵部分，美國預計在3月12日取消在拜登政府期間獲得豁免或關稅優惠的國家，包括阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、歐盟國家、日本、南韓和英國；他們將被課徵25%的關稅。

在進口鋁部分，美國預計在3月12日提高進口鋁的關稅，從原來10%調整為25%；美國也將取消對阿根廷、澳洲、加拿大、墨西哥、歐盟國家和英國的豁免或關稅優惠；他們將被課徵25%的關稅。

川普 美國 關稅

延伸閱讀

川普祭關稅大棒 就任3周打擊已超上任期…全球影響一次看

川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」

川普揚言提議終止停火 限哈瑪斯2月15日前釋放人質

相關新聞

美為何考慮豁免澳洲鋼鋁關稅？川普：他們買了很多飛機

澳洲總理艾班尼斯今（11）日與美國總統川普通電話後，在坎培拉對記者表示，川普同意考慮在最新的鋼鋁關稅措施中，豁免澳洲。川...

川普開徵鋼鋁關稅25% 加拿大恐難逃數十億美元稅收

美國總統川普宣布將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，此舉將傷害加拿大最深。以加國去年出口美國159億美元鋼鋁製品...

向美進口鋼鐵和鋁徵25％關稅 川普取消豁免和關稅優惠

美國總統川普美東時間10日宣布，針對美國進口鋼鐵和鋁徵收25%的關稅；美國白宮10日晚間釋出關稅課徵的細節，預計3月取消...

川普祭關稅大棒 就任3周打擊已超上任期…全球影響一次看

美國總統川普今天宣布對外國銷美鋼鋁課關稅，等於接續第一任時的貿易政策。雖然此舉能振奮美國國內金屬製造商，但會損害美國其他...

川普揚言課關稅 墨西哥首富史林：談判手段

墨西哥首富史林今天表示，美國總統川普針對墨西哥的關稅威脅為談判手段，不太可能成真

回應川普關稅威脅 印尼：加入金磚無意「去美元化」

美國總統川普最近再次警告金磚國家，不要以其他貨幣取代美元作為儲備貨幣，否則將對其徵收100%關稅。印尼政府表示，加入金磚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。